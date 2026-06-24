Estas son las selecciones que ya están eliminadas del Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA llega a su recta final. Algunas selecciones ya están eliminadas matemáticamente.

A falta de pocos partidos, algunos combinados nacionales le dicen adiós al sueño mundialista.

A continuación, varias de las selecciones que no pudieron clasificar a la fase de dieciseisavos de final: Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Uzbekistán, Panamá y Catar.

Tras haber sufrido dos derrotas consecutivas en sus respectivos grupos y no sumar puntos, perdieron toda posibilidad de clasificar, incluso como uno de los mejores terceros.

Debido a la expansión del torneo a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro integrantes, el formato de la competencia cambió drásticamente.

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En ese orden de ideas, en el Mundial que se está llevando a cabo, clasifican los mejores terceros a la nueva ronda de dieciseisavos de final.

De los 12 grupos, avanzan los dos primeros lugares de cada uno y, para completar 32 equipos, se suman los 8 mejores terceros lugares de la tabla general.

Criterios de desempate para los mejores terceros:

Para determinar exactamente qué selecciones ocupan los 8 boletos disponibles, la FIFA compara su rendimiento utilizando la mayor cantidad de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo, mejor diferencia de goles, juego limpio (Fair Play), basado en la menor cantidad de tarjetas amarillas y rojas recibidas.

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Además, los terceros lugares clasificados no juegan entre ellos en dieciseisavos. El reglamento de la FIFA establece que los 8 mejores terceros se enfrentarán cada uno contra un líder de grupo, asegurando que no se repitan enfrentamientos entre equipos que ya compartieron sector en la primera ronda.