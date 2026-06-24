NTN24
Miércoles, 24 de junio de 2026
Miércoles, 24 de junio de 2026
Mundial

Estas son las selecciones que ya están eliminadas del Mundial 2026

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Fanáticos de fútbol viendo un partido del Mundial 2026 - Foto de referencia: EFE
Fanáticos de fútbol viendo un partido del Mundial 2026 - Foto de referencia: EFE
A falta de pocos partidos, algunos combinados nacionales le dicen adiós al sueño mundialista.

La fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA llega a su recta final. Algunas selecciones ya están eliminadas matemáticamente.

o

A falta de pocos partidos, algunos combinados nacionales le dicen adiós al sueño mundialista.

A continuación, varias de las selecciones que no pudieron clasificar a la fase de dieciseisavos de final: Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Uzbekistán, Panamá y Catar.

Tras haber sufrido dos derrotas consecutivas en sus respectivos grupos y no sumar puntos, perdieron toda posibilidad de clasificar, incluso como uno de los mejores terceros.

Debido a la expansión del torneo a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro integrantes, el formato de la competencia cambió drásticamente.

o

En ese orden de ideas, en el Mundial que se está llevando a cabo, clasifican los mejores terceros a la nueva ronda de dieciseisavos de final.

De los 12 grupos, avanzan los dos primeros lugares de cada uno y, para completar 32 equipos, se suman los 8 mejores terceros lugares de la tabla general.

Criterios de desempate para los mejores terceros:

Para determinar exactamente qué selecciones ocupan los 8 boletos disponibles, la FIFA compara su rendimiento utilizando la mayor cantidad de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo, mejor diferencia de goles, juego limpio (Fair Play), basado en la menor cantidad de tarjetas amarillas y rojas recibidas.

o

Además, los terceros lugares clasificados no juegan entre ellos en dieciseisavos. El reglamento de la FIFA establece que los 8 mejores terceros se enfrentarán cada uno contra un líder de grupo, asegurando que no se repitan enfrentamientos entre equipos que ya compartieron sector en la primera ronda.

Temas relacionados:

Mundial

FIFA

Copa del Mundo

Selección

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Equipo jurídico de Abelardo De la Espriella habría hallado 85 mil ‘votos fusil’ en las elecciones: Estas serían las modalidades de represión

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Terminó el asunto, en Colombia no hay demora": exfiscal Francisco Barbosa anticipa que el CNE reconocerá pronto a Abelardo de la Espriella como presidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Una votación inoportuna y sin sentido”: Trump cuestionó resolución del Congreso frente al conflicto con Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Iván Cepeda y Gustavo Petro
Elecciones en Colombia

Advierten a Petro y Cepeda desde EE. UU.: habrá sanciones si no aceptan resultados de las elecciones

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen Castrista

"Estoy totalmente seguro que no llegan a 2027": José Daniel Ferrer sobre caída del régimen castrista en Cuba

Iván Cepeda/ Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Francisco Santos. (EFE)
Francisco Santos

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"De la Espriella logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia": Néstor Humberto Martínez sobre derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

Más de Deportes

Ver más
Jhon Arias, futbolista de la selección Colombia / FOTO: EFE
Selección Colombia

Con doblete de Jhon Arias, Colombia ganó su último partido previo a su debut en la Copa del Mundo

Lumumba Vea | Foto: EFE
Hinchas

Él es "Lumumba Vea", el aficionado de República Democrática del Congo que causa furor en redes sociales tras comportarse como una estatua humana

Jugadores de Ghana celebran - Foto: EFE
Mundial

Ghana venció a Panamá sobre la hora: así marcha el equipo centroamericano en el Grupo L del Mundial tras su derrota

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jhon Arias, futbolista de la selección Colombia / FOTO: EFE
Selección Colombia

Con doblete de Jhon Arias, Colombia ganó su último partido previo a su debut en la Copa del Mundo

Explosiones en Kiev. (EFE)
Guerra entre Rusia y Ucrania

Devastadores ataques de Rusia a Ucrania con misiles: cerca de 20 personas mueren y Putin anuncia "nueva dimensión" en la guerra

Foto: Blessd
Blessd

Esto fue lo que determinó la juez en el caso judicial del famoso artista Blessd, quien fue imputado por secuestro expresivo

Bernie Moreno, senador republicano de origen colombiano - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Es un insulto": senador republicano Bernie Moreno ante cuestionamientos del presidente Petro sobre los resultados electorales

Playas de Curazao - Foto: Canva
Turismo

Concurrido destino caribeño evalúa eliminar los visados para los turistas venezolanos: "Muy pronto vamos a abrir las puertas a la nueva Venezuela"

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Díaz-Canel

Régimen cubano genera expectativa con supuestas reformas económicas, pero sin medidas concretas o sobre temas que ya habían sido anunciados

Marco Rubio y Donald Trump - Foto EFE
Elecciones en Colombia

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre