Rescataron a un loro bajo los escombros en La Guaira, Venezuela, que dejaron los devastadores terremotos

A 11 días de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela y dejan ya cerca de 3.000 muertosy miles de heridos y desaparecidos, los rescatistas siguen encontrando sobrevivientes debajo de los escombros.

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Esta vez el rescatado fue un loro que llevaba varios días bajo las ruinas de uno de los tantos edificios que se vinieron abajo por los movimientos telúricos.

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Bomberos venezolanos fueron los encargados de su rescate y apenas lo vieron con vida, lo sacaron y lo asistieron brindándole agua. En medio de la felicidad de encontrarlo con vida, los rescatistas lo bautizaron como ‘panchito’.

El ministerio de Comunicaciones del régimen venezolano indicó este sábado que ya hay 2.954 muertos y 16.592 heridos por el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación por encontrar a vivos y muertos.

En las calles de La Guaira cada vez son menos los socorristas extranjeros en labores de búsqueda. Brigadas de Estados Unidos, Chile y otros países comienzan a preparar su partida, dijeron sus equipos el sábado.

Familiares de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros poco a poco se resignan a que la maquinaria pesada sea utilizada para recuperar cuerpos en los edificios colapsados.