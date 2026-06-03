¿Qué impacto podría tener en las elecciones en Colombia apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella?

La campaña electoral colombiana de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio se intensifica con el anuncio del respaldo del presidente Donald Trump al candidato Abelardo de la Espriella.

Paola Holguín, senadora por el partido Centro Democrático, analizó en entrevista con NTN24 las implicaciones de este apoyo y el panorama político del país.

"Yo creo que tendrá un gran impacto por varias razones. La primera es porque los colombianos siempre hemos reconocido a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial", afirmó.

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La senadora destacó que "la gran mayoría de las importaciones y exportaciones dependen de ese país" y subrayó la importancia histórica de Estados Unidos como aliado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Asimismo, la congresista criticó duramente la política exterior del actual gobierno, señalando que "Colombia ha tenido unas relaciones internacionales manejadas más por el capricho del gobernante y por la afinidad ideológica".

Según Holguín, el país ha perdido protagonismo internacional y se ha distanciado de alianzas estratégicas en el continente.

Respecto a las alianzas internacionales, la senadora expresó su preocupación por el acercamiento del gobierno actual a lo que denominó "regímenes autoritarios extrarregionales".

"Nosotros tenemos una preocupación y es que ellos vienen alineando a Colombia con los regímenes autoritarios extrarregionales, con China, Rusia e Irán", afirmó, advirtiendo sobre los riesgos que esto representa para la región.