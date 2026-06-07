Primeras imágenes que se conocen del lanzamiento de misiles por parte del régimen de Irán a Israel

El conflicto parece tomar fuerza, Israel informó este domingo que sus sistemas de defensa detectaron el lanzamiento de misiles desde territorio iraní hacia su país.

Las autoridades israelíes activaron las alertas de seguridad y pidieron a la población dirigirse a refugios como medida preventiva. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-gvir, publicó un contundente mensaje en su cuenta de x tras los hechos.

Ignacio Montes de Oca, experto en conflictos internacionales, se conectó con La Tardede NTN24 para hablar al respecto de esta escalada en el conflicto y comentó que, de acuerdo a las primeras informaciones sobre el ataque, Estados Unidos ha decidido no apoyar una represalia de Israel ante Irán.

“Lo que está sucediendo es que después del ataque de Irán, que no tuvo efectos prácticos, porque fueron interceptados los misiles, Netanyahu preparó una respuesta como represalia, pero Trump le habría solicitado que no lo haga, lo cual es un cambio fundamental porque es la primera vez que Estados Unidos no acompaña a Israel en una respuesta y esto tiene que ver con que Trump prefiere una solución que satisfaga las necesidades de sus aliados”, aseveró el experto.

“El conflicto en Ormuz está vinculado al conflicto en el Líbano con el ataque de Hezbola al norte de Israel, que busca una respuesta israelí, para que esto desencadene en una respuesta de Irán que busca romper la coalición histórica que han tenido Israel y Estados Unidos. Es una jugada de ajedrez peligrosa en la que Trump ha decidido privilegiar su estrategia de negociación sobre un acompañamiento militar a Israel”, complementó Montes de Oca.