La tregua entre Irán y Estados Unidos se desgasta: “esto de tregua tradicional tiene muy poco”

Nuevas confrontaciones entre Estados Unidos e Irán vuelven a llevar al límite el alto el fuego, vigente desde abril. Washington confirmó ataques contra dos instalaciones de radares iraníes tras asegurar que derribó drones que representaban una amenaza inminente para el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

Las operaciones ocurren después de que el miércoles Donald Trump dijera que las conversaciones con el régimen iban "muy bien" y que podrían concluir "este fin de semana" si bien tampoco descartó que los diálogos fracasaran.

VEA TAMBIÉN En video: Así fue como Estados Unidos interceptó y abordó un buque vinculado al régimen de Irán en el Océano o

Pese a que aún no hay acuerdo en firme para resolver el conflicto, el régimen de Irán denunció una violación a la tregua, con los presuntos ataques nocturnos por parte de las fuerzas de Estados Unidos, contra instalaciones de radar y de vigilancia costera en el golfo, tras intensos ataques de Washington contra los Ayatólas, desde fines de febrero, fue pactada luego una tregua temporal en abril mediada por Pakistán.

Esta ha sufrido graves violaciones por parte de Irán, según ha denunciado también Estados Unidos; de hecho, la dictadura iraní lanzó asimismo este sábado un ataque con varios misiles contra Baréin y Kuwait, aliados de Washington en el golfo, a los que acusó esta semana de permitir que EE. UU. utilizara su territorio para lanzar ataques contra un petrolero y una de sus islas.

Alberto Rojas, analista internacional y director del observatorio de asuntos internacionales de la universidad de Finisterrae, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre el desgaste que está teniendo la tregua entre Estados Unidos e Irán y aseveró que no es una tregua común puesto que se vive una tensa calma, luego se presentan algunos ataques, sus respuestas y vuelve un periodo de tranquilidad.

VEA TAMBIÉN Régimen de Irán responde a propuesta que hizo Trump de tener una reunión con Motjaba Jamenei o

“La tregua es lo que hemos venido viendo desde abril: periodos de relativa calma, ataques a los que les llega una respuesta y luego otro periodo de tranquilidad; esto de tregua tradicional tiene muy poco, pues vemos escenarios muy diferentes a otros conflictos con la alternación entre ataques y periodos de tranquilidad”, aseguró el invitado.

“La guerra ha derivado a un punto en el que lo único importante es destrabar el estrecho de Ormuz para restablecer el flujo de petróleo desde el golfo pérsico”, complementó el experto.