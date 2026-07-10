Una de las plataformas de streaming más importantes del mundo estudia hacer el lanzamiento de una versión gratuita para fortalecer su competencia

Disney+ evalúa la posibilidad de incorporar un servicio de streaming gratuito que deje a los usuarios acceder a una parte de su catálogo sin tener una suscripción paga.

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De acuerdo con una información publicada por la periodista Emma Roth en The Verge, la iniciativa hace parte de una discusión interna con la que la compañía querría ampliar su alcance y responder a la creciente competencia por la atención de distintas audiencias.

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Según el reporte, la propuesta se hizo en medio de una reunión general de la empresa por Adam Smith, director de Producto y Tecnología de Disney. Pese a que la compañía no ha confirmado de manera oficial el proyecto, hay fuentes citadas por Business Insider que señalaron que la posibilidad de ofrecer contenido de forma gratuita está siendo analizada para hacer que la plataforma atraiga a nuevos espectadores y que su presencia crezca en un mercado cada vez más competitivo.

En estos momentos no se conocen detalles acerca de que producciones podrían hacer parte de esa eventual oferta gratis o si incluiría películas, series originales o una selección limitada del catálogo existente. Tampoco existe una fecha definida para su posible lanzamiento y esto se debe a que las conversaciones siguen estando en una fase de evaluación estratégica.

Este hecho respondería a un cambio en los hábitos de consumo de video. Las plataformas como YouTube albergan una parte importante del tiempo en donde los usuarios se dedican al entretenimiento en televisores conectados, haciendo que los servicios tradicionales de streaming a buscar nuevas fórmulas para mantener la atención de las audiencias.

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Con esto, Disney+ ya empezó a experimentar con formatos inspirados en las redes sociales. Entre estos, se pueden encontrar transmisiones de video en formato vertical y canales con programación de forma constante, iniciativas que quieren suministrar una experiencia más dinámica e incrementar el tiempo de los usuarios en la aplicación.

Lo anterior no es solo de Disney. El informe hace ver que otras plataformas también exploran alternativas similares. Netflix, por ejemplo, estaría revisando y estudiando herramientas relacionadas con canales permanentes de contenido, mientras otros servicios siguen ajustando sus modelos de negocio para responder a un entorno en el que la competencia ya no es solo entre plataformas de suscripción, también frente a servicios gratuitos financiados con publicidad.

Una versión gratuita de Disney+ podría transformarse en una nueva puerta de entrada para millones de usuarios los cuales no pagan por el servicio, al tiempo que sería una herramienta para promocionar sus producciones originales y atraer futuras suscripciones.

Disney no ha emitido comentarios oficiales sobre la información publicada y tampoco ha confirmado si el proyecto llegará a ser realidad. No obstante, el debate demuestra la presión que enfrentan las plataformas de streaming para reescribir sus estrategias de crecimiento y adaptarse a un mercado donde atrapar el tiempo de atención de la audiencia es tan importante como tener nuevos suscriptores.