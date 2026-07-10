NTN24
Viernes, 10 de julio de 2026
Viernes, 10 de julio de 2026
Disney Plus

Una de las plataformas de streaming más importantes del mundo estudia hacer el lanzamiento de una versión gratuita para fortalecer su competencia

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Despiden a 7.000 empleados tras la caída masiva de suscriptores de Disney+
Logo de Disney / Foto: AFP
La plataforma estaría estudiando el ofrecer parte de su catálogo sin costo como estrategia para atraer nuevos usuarios y disputar más tiempo de visualización.

Disney+ evalúa la posibilidad de incorporar un servicio de streaming gratuito que deje a los usuarios acceder a una parte de su catálogo sin tener una suscripción paga.

Te puede interesar:

De acuerdo con una información publicada por la periodista Emma Roth en The Verge, la iniciativa hace parte de una discusión interna con la que la compañía querría ampliar su alcance y responder a la creciente competencia por la atención de distintas audiencias.

o

Según el reporte, la propuesta se hizo en medio de una reunión general de la empresa por Adam Smith, director de Producto y Tecnología de Disney. Pese a que la compañía no ha confirmado de manera oficial el proyecto, hay fuentes citadas por Business Insider que señalaron que la posibilidad de ofrecer contenido de forma gratuita está siendo analizada para hacer que la plataforma atraiga a nuevos espectadores y que su presencia crezca en un mercado cada vez más competitivo.

En estos momentos no se conocen detalles acerca de que producciones podrían hacer parte de esa eventual oferta gratis o si incluiría películas, series originales o una selección limitada del catálogo existente. Tampoco existe una fecha definida para su posible lanzamiento y esto se debe a que las conversaciones siguen estando en una fase de evaluación estratégica.

Este hecho respondería a un cambio en los hábitos de consumo de video. Las plataformas como YouTube albergan una parte importante del tiempo en donde los usuarios se dedican al entretenimiento en televisores conectados, haciendo que los servicios tradicionales de streaming a buscar nuevas fórmulas para mantener la atención de las audiencias.

o

Con esto, Disney+ ya empezó a experimentar con formatos inspirados en las redes sociales. Entre estos, se pueden encontrar transmisiones de video en formato vertical y canales con programación de forma constante, iniciativas que quieren suministrar una experiencia más dinámica e incrementar el tiempo de los usuarios en la aplicación.

Lo anterior no es solo de Disney. El informe hace ver que otras plataformas también exploran alternativas similares. Netflix, por ejemplo, estaría revisando y estudiando herramientas relacionadas con canales permanentes de contenido, mientras otros servicios siguen ajustando sus modelos de negocio para responder a un entorno en el que la competencia ya no es solo entre plataformas de suscripción, también frente a servicios gratuitos financiados con publicidad.

Una versión gratuita de Disney+ podría transformarse en una nueva puerta de entrada para millones de usuarios los cuales no pagan por el servicio, al tiempo que sería una herramienta para promocionar sus producciones originales y atraer futuras suscripciones.

Disney no ha emitido comentarios oficiales sobre la información publicada y tampoco ha confirmado si el proyecto llegará a ser realidad. No obstante, el debate demuestra la presión que enfrentan las plataformas de streaming para reescribir sus estrategias de crecimiento y adaptarse a un mercado donde atrapar el tiempo de atención de la audiencia es tan importante como tener nuevos suscriptores.

Temas relacionados:

Disney Plus

Plataforma

Entretenimiento

Servicio

Streaming

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nuestro llamado es a la transparencia para la verificación de datos": Amnistía Internacional sobre el número de víctimas tras los devastadores terremotos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Director de la OPS a NTN24 sobre ayuda del organismo a Venezuela por los terremotos: “Nosotros no transferimos fondos a ningún gobierno”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Entretenimiento

Ver más
Colombianos suben Monserrate para contrarrestar al brujo ghanés del Mundial / FOTO: Captura de video
Selección Colombia

Colombianos subieron a Monserrate y hasta llevaron a su propio ‘Chamán’ para contrarrestar al brujo de Ghana en el Mundial

Tom Holland | Foto: EFE
Spiderman

Tom Holland participó en una competencia para encontrar al mejor imitador de Spider-Man y fue eliminado por Zendaya: "He perdido mi propia competencia"

Santa Marta - Foto Canva
Celebración

Ciudad costera de Sudamérica anuncia celebración de sus 501 años por todo lo alto: reconocidos cantantes estarán presentes

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: FAlexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
El mensaje de Alexia Putellas, tras los sismos en Venezuela - Fotos: EFE
Terremoto en Venezuela

“Nos encontramos a salvo”, dice la futbolista española Alexia Putellas que está en Venezuela y vivió el potente terremoto que sacudió al país

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"De la Espriella logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia": Néstor Humberto Martínez sobre derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD - Foto de referencia: X
Carta

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, envió carta a Marco Rubio y congresistas de EE. UU. para denunciar presunta corrupción en Colombia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"La estamos dirigiendo; Venezuela es un país feliz": Donald Trump volvió a destacar la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Delcy Rodríguez

Selección Colombia - Foto EFE
Selección Colombia

Colombia ya hizo historia en este mundial con su clasificación tras conseguir este récord en la fase de grupos

Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Comentarista egipcio responsabiliza a nación que no estuvo en el Mundial de la derrota de la selección de su país ante Argentina

Brasil vs. Marrueco, Copa del Mundo 2026 - Foto: AFP
Mundial 2026

Marruecos marca un precedente ante la poderosa Brasil; el seleccionado africano logra su primer punto mundialista ante la 'verdamarela'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre