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Mundial 2026

Presidente de la FIFA se pronuncia tras polémica por suspensión de sanción a jugador de Estados Unidos en el Mundial: "Recibí una llamada del presidente Trump"

julio 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino , presidente de la FIFA - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino , presidente de la FIFA - Foto: EFE
Infantino aseguró que las decisiones las toma el Comité Disciplinario de la FIFA, las cuales, según él, son "independientes”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció este lunes sobre la polémica desatada luego de que el máximo organismo del fútbol decidiera levantar la sanción al jugador de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, quien fue expulsado en el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Bosnia y Herzegovina.

Infantino aseguró que las decisiones las toma el Comité Disciplinario de la FIFA, las cuales, según él, son "independientes”.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, aseguró en un comunicado divulgado en redes sociales.

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Al mismo tiempo, reconoció que recibió la llamada del presidente Trump para una solicitud en ese sentido.

“Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes”, indicó.

“Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”, añadió.

Así las cosas, el presidente de la FIFA sostuvo que muchas veces las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA lo sorprenden, pero siempre las respeta.

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Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, resaltó.

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