"Le agarré las piernas": el dramático relato de mujer que sostuvo a su esposo para evitar que fuera succionado por una ventanilla de un avión

Un vuelo de Ryanair se convirtió en escenario de un incidente dramático el pasado viernes cuando una ventanilla se desprendió en pleno vuelo, succionando parcialmente a un pasajero hacia el exterior del avión a miles de metros de altura.

El hombre identificado como Ljubisa Karović, de 61 años, quedó expuesto "fuera hasta el pecho" durante aproximadamente dos minutos tras la descompresión explosiva de la cabina del Boeing 737-800, según relató su esposa Svetlana Grković a medios griegos y serbios.

La aeronave había despegado momentos antes desde Tesalónica, Grecia, con destino a Memmingen, Alemania, cuando ocurrió el fallo estructural mientras sobrevolaba Macedonia del Norte.

"Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas. Pensé: 'Si morimos, morimos juntos'", declaró.

"La chica que estaba sentada a su lado lo agarraba por la mano. Entre tres personas lo sujetábamos de vuelta adentro. Las máscaras de oxígeno cayeron y se desató el caos", describió.

Los pasajeros intentaron desesperadamente taponar el hueco con una maleta, pero el intento resultó inútil: "Colocaron una maleta contra la ventana, pero salió succionada", añadió.

VEA TAMBIÉN Pánico en vuelo de Ryanair: ventanilla se desprendió en pleno vuelo y pasajero fue succionado o

El avión, que había despegado del aeropuerto de Tesalónica con destino a Memmingen, Alemania, tuvo que regresar urgentemente pocos minutos después del despegue tras detectarse el fallo estructural.

El incidente ocurrió mientras la aeronave sobrevolaba Macedonia del Norte. Según informó Euro News, el desprendimiento de la ventanilla provocó una súbita diferencia de presión en la cabina que empujó parcialmente a uno de los pasajeros hacia el exterior.

"La diferencia de presión empujó parcialmente a uno de los pasajeros hacia el exterior, obligando al despliegue inmediato de las mascarillas de oxígeno", reportaron fuentes aeroportuarias.

Durante esos minutos críticos, la tripulación mantuvo la calma y activó los protocolos de emergencia establecidos para situaciones de despresurización, mientras intentaba controlar el pánico generalizado entre los ocupantes.

Los pilotos, al percatarse de la gravedad del suceso, no dudaron en solicitar autorización para regresar inmediatamente a Tesalónica.

La profesionalidad del equipo permitió estabilizar la situación a bordo y preparar un aterrizaje seguro. En tierra, los servicios de emergencia del aeropuerto Macedonia ya estaban movilizados, listos para intervenir ante cualquier complicación adicional.

El avión logró aterrizar sin mayores consecuencias materiales. Los pasajeros, que experimentaron momentos de alta tensión durante el vuelo fueron desembarcados de inmediato. Según confirmaron fuentes aeroportuarias, un pasajero resultó herido como consecuencia del incidente, aunque no se especificó la gravedad de sus lesiones.

Entretanto, la compañía aérea Ryanair confirmó el incidente y anunció su colaboración con las autoridades griegas para esclarecer las causas del fallo. Los pasajeros fueron reubicados en otro avión para continuar su trayecto hacia Alemania, con el inevitable retraso que supuso el percance.