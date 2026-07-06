El Gobierno italiano se pronuncia sobre imagen de Trump con mensaje a Meloni que ha generado polémica a pocos días de cumbre de la OTAN

Dos ministros italianos salieron este lunes en defensa de la jefa del Gobierno, Giorgia Meloni, tras un nuevo ataque de Donald Trump en vísperas de la cumbre de la OTAN en Turquía.

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El presidente de Estados Unidos publicó el domingo en su plataforma Truth Social una imagen manipulada en la que la primera ministra italiana aparecía con los ojos desorbitados frente a él, acompañada de un mensaje en mayúsculas: "Orden de alejamiento requerida".

El viceprimer ministro y jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, dijo a la cadena Sky TG24 que el mensaje, reproducido en portada por todos los grandes diarios italianos el lunes, "no requiere comentarios".

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"Hemos dicho desde el principio que no responderíamos a este tipo de declaraciones, así que pasamos a otro tema", añadió el ministro de Relaciones Exteriores, y aseguró estar convencido de que las relaciones transatlánticas van mucho más allá de las declaraciones individuales.

Por su parte, el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, que acompañará a Meloni el martes y el miércoles a la cumbre de la OTAN en Ankara, dijo que "lo esencial es preservar las relaciones transatlánticas".

"Lo importante es mantener la unidad de la Alianza Atlántica y del mundo occidental", declaró a Sky TG24.

Meloni, que se abstuvo de hacer comentarios, ya había sido blanco en junio del presidente estadounidense, quien afirmó —sin aportar pruebas— que la dirigente le había suplicado que se tomara una foto con él durante una cumbre del G7 unos días antes.

“La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, me pidió, una y otra vez, una foto conmigo durante la reunión del G7 en Francia”, dijo Trump en ese entonces.

Por su parte, Meloni le respondió que esos “ataques constantes y gratuitos carecen de sentido”.

La relación entre ambos mandatarios se ha recrudecido después de que Italia se negara a prestar sus bases para realizar ataques contra el régimen de Irán después del pasado 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv atacaron Teherán y dieron de baja al ayatolá Alí Jamenei.