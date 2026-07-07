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Martes, 07 de julio de 2026
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Tiburones

Graban por primera vez a un tiburón blanco adulto en las profundidades del Mediterráneo

julio 7, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El histórico registro fue captado por un grupo de buzos durante una misión para retirar redes de pesca abandonadas en el estrecho de Sicilia.

Un grupo de buzos registró por primera vez a un tiburón blanco adulto en su hábitat natural bajo las aguas del mar Mediterráneo, un hallazgo que científicos califican como excepcional.

El avistamiento ocurrió mientras un equipo liderado por la Fundación Healthy Seas retiraba las llamadas "redes fantasma" de un naufragio en el estrecho de Sicilia, una zona de gran biodiversidad afectada por la pesca industrial.

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Las imágenes, captadas por un voluntario durante la inmersión, muestran al tiburón nadando acompañado por una docena de peces piloto rayados, especies que suelen seguir a los grandes depredadores para alimentarse de los restos de sus presas.

Los investigadores destacaron que se trata de la primera grabación de un gran tiburón blanco adulto en el Mediterráneo en su hábitat natural. Hasta ahora, la mayoría de los registros de esta especie en la región provenían de ejemplares capturados o encontrados muertos en operaciones de pesca.

Para los científicos, el hallazgo representa una oportunidad para ampliar el conocimiento sobre esta especie, catalogada en peligro crítico de extinción en el Mediterráneo, y reforzar los esfuerzos para su conservación.

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