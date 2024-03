¿Qué implicaciones tiene la prohibición de TikTok en Estados Unidos?

Recientemente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que prohibiría el uso de la aplicación TikToken el país, a menos que corte relaciones con su casa matriz ByteDance y en general con China.

La medida, que fue aprobada con 352 votos a favor y 65 en contra, se convirtió en la mayor amenaza que afronta la aplicación de videos cortos a nivel global.

El Congreso de Estados Unidos ve con preocupación los millones de datos de estadounidenses a los que puede tener acceso Pekín con dicha plataforma.

El programa La Noche de NTN24 analizó con Arturo Herrera, científico de datos y experto en marketing político, así como con Tiffany Yu, creadora de contenido digital, las implicaciones que traería la posible prohibición de la aplicación en la unión americana.

Según dijo Herrera, la medida podría violar la libertad del mercado que promueve Estados Unidos. “Aunque es una decisión difícil… China no tiene una relación bilateral justa, ya que en China sí se prohíben medios estadounidenses”, dijo.

Por otro lado, el también economista señaló que el país asiático está influyendo sobre Estados Unidos con el contenido que se divulga en su plataforma.

Para la creadora de contenido Tiffany Yu, quien está en contra el proyecto de ley, TikTok ha creado una economía entera en el mundo.

“No solo yo he podido apoyar mi propia vida y monetizar mi plataforma, sino que he podido contratar a otras personas con discapacidad para trabajar en mi equipo… también he visto a otros creadores con discapacidad monetizar sus plataformas y avanzar”, señaló.