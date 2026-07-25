¿Qué pasa con investigaciones en la CPI, Maduro y Diosdado tras retiro del tribunal anunciado por Delcy Rodríguez?

El régimen de Venezuela, para justificar su retiro de la Corte Penal Internacional, acusó al tribunal de haber sido instrumentalizado supuestamente contra el país.

La decisión llega cuando la CPI mantiene una investigación por presunto crímenes de lesa humanidad cometidos por personas al frente del régimen.

VEA TAMBIÉN ¿La dictadura venezolana huye de la justicia con su salida de la CPI para proteger a sus represores? o

"Hemos anunciado nuestra salida de la Corte Penal Internacional denunciando el Estatuto de Roma. En su historial ha acumulado un expediente para agredir al Sur Global, los pueblos del sur, incluida Venezuela", indicó.

Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, explicó en NTN24 el impacto de la decisión del régimen.

Ante la preocupación de las víctimas del régimen sobre no tener justicia, tras la decisión de Rodríguez, el experto manifestó que los casos en la CPI, en los que pueden estar investigados personas como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, continuarán.

"La investigación va a seguir. Las víctimas no tienen nada que temer", explicó Himiob