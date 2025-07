Reconocido influencer colombiano reveló que mujer que disparó desde su balcón en Bogotá es su vecina: "Ya ha pasado varias veces"

Un caso de intolerancia tiene indignados a los habitantes de Bogotá, luego de que se viralizara un video de una mujer disparando un arma desde un balcón en un edificio de apartamentos ubicado en la localidad de Suba en la capital colombiana.

El hecho fue tendencia el 14 de julio en las redes sociales, donde los internautas lo catalogaron como un acto de irresponsabilidad por parte de la mujer identificada como Paola Andrea Navia, quien disparó al aire a plena luz del día.

A través de su cuenta personal de Instagram, el reconocido influencer Sebastián Villalobos reveló que la implicada es su vecina y aseguró que el hecho "ya ha pasado varias veces".

"Al principio creíamos que era pólvora lo que sonaba, pero ya nos dimos cuenta de que no es pólvora… Es indignante porque se alcanza a ver el estado en el que se encuentra esta señora, que no está en sus cinco sentidos y pues uno en ese estado no controla muchas cosas", señaló.

Ante dicha situación, el creador de contenido pidió a su más de 10 millones de seguidores que le ayudaran a enviarle el video a la Policía para que actúe frente al caso.

Tras varios minutos de develar que la mujer era su vecina y expresar su opinión sobre lo sucedido, Sebastián Villalobos eliminó el post argumentando que la situación ya era viral en las redes sociales y que era mejor su seguridad.

"Bueno, eliminé la historia de la señora, porque ya el caso es viral y el que la tiene cerca soy yo... Entonces, pues ajá. Mejor la seguridad que la Policía", escribió en una publicación en sus redes sociales.

Debido al alcance que tuvo el caso, Paola Andrea Navia rompió el silencio este 15 de julio y pidió disculpas públicas por su acción: "Ofrezco sinceras disculpas a la comunidad en general, en especial a mis vecinos y las autoridades, por esos lamentables sucesos que nunca debieron haber ocurrido".

Según la mujer, "el arma que aparece en los videos no es de fuego, sino de fogueo, por lo tanto, no dispara cartuchos sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva", por ende, aclara que "este tipo de arma de fogueo, en las condiciones en que fue utilizada, no representa un riesgo para la vida de ninguna persona, ni fue mi intención causarlo".

El hecho generó repudio entre la comunidad en general y llegó hasta las autoridades y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió que la mujer fuera investigada por la Fiscalía y la Policía Nacional.

Finalmente, la mujer dijo estar en "total disposición para aclarar este asunto ante las autoridades competentes y, en particular, para entregar el arma a fin de que sea sometida al análisis correspondiente".