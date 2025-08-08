A falta de confirmación, se especula que árbitro brasileño criticado por Messi podría pitar el partido crucial Venezuela vs. Colombia por eliminatorias

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas promete ser “electrizante”, con el esperado duelo entre Venezuela y Colombia del 9 de septiembre.

A falta de confirmación, se especula que árbitro brasileño criticado por Messi podría pitar dicho partido crucial entre la Vinotinto y los cafeteros.

De acuerdo con información revelada de manera extraoficial por el periodista Alfredo Coronis, el brasileño Wilton Sampaio habría sido designado como el árbitro principal para el trámite que se disputará en el Estadio Monumental de Maturín.

Este juez central ha protagonizado varios momentos controversiales, uno de los más recordados, fue cuestionado por el propio astro argentino Lionel Messi.

Eso fue en 2021, durante el partido entre Argentina y Perú por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2022.

Según Messi, y el resto del plantel ‘albiceleste’, Sampaio permitió que los peruanos jugaran con un contacto físico excesivo.

“El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito”, sostuvo Messi en aquel entonces.

Otro precedente de este colegiado, se dio en el Mundial de Qatar. Sampaio, en aquel momento, fue designado para arbitrar un partido de alta tensión entre Francia e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, en el que Francia se impuso 2-1.

Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid, mencionó tras el partido que, a pesar de no responsabilizar al árbitro por la derrota, consideraba que su actuación no estuvo a la altura del desafío.

Wilton Sampaio debutó como árbitro de la FIFA en 2013. Aunque se ha destacado en el ámbito deportivo en Brasil, ganando numerosos premios, su carrera ha estado marcada por controversias, especialmente tras decisiones en encuentros internacionales.

Venezuela no depende de sí misma para clasificar al Mundial de 2026, ya que el sexto puesto es, de momento, de Colombia, quien le lleva a la Vinotinto 4 puntos.

Por ello, para que la Vinotinto se meta directamente en la próxima Copa del Mundo debe ganar los partidos que restan, ante Argentina, de visitante el 4 de septiembre, y frente a la propia Colombia, en calidad de local, el 9 de

Con esos 6 puntos, además debe esperar el revés de Colombia ante Bolivia (de local en el Metropolitano de Barranquilla) y luego buscar que Colombia pierda los tres puntos en casa venezolana.

Alcanzar el empate con Uruguay o Paraguay, que están en el cuarto y quinto lugar (24 puntos), respectivamente, no es posible.

Si Venezuela llega concretar los 6 puntos que restan y Uruguay y Paraguay pierden los dos partidos que se le vienen, por diferencia de goles, y resultados en los partidos directos disputados entre ellos, los de Batista no tienen opción de escalar a dichos peldaños.

Lo que no se puede permitir Venezuela es perder y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

Los de Óscar Villegas están en la octava casilla de las eliminatorias con 17 unidades. En septiembre del año en curso Bolivia visitará a Colombia y recibirá en El Alto a Brasil.