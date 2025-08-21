NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En entrevista con NTN24, el opositor también cuestionó la defensa de la supuesta defensa de soberanía que se abandera Maduro.

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas y coordinador internacional del Comando con Venezuela, se refirió en NTN24 a la situación actual del régimen madurista tras el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe, el aumento de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista.

"De lo que se trata ahora es de saber que cuando hablamos de que la lucha es hasta el final, o cuando decimos, como lo ha venido vitoreando María Corina y el propio Edmundo González, que esto va a pasar, es que estamos a la puerta de la coronación de esta lucha", dijo.

o

Ledezma calificó la situación actual como una nueva fase en la lucha contra el régimen venezolano: "Ya por fin se admite que teníamos razones suficientes cuando caracterizábamos al régimen de Maduro, no como una tradicional o simple dictadura, sino como una corporación criminal", dijo.

En cuanto al denominado Cartel de los Soles, que Estados Unidos designó como organización terrorista y cuyo cabecilla asegura es Maduro, el opositor venezolano dijo que el jefe del régimen "ha convertido al Palacio de Miraflores en el centro de operaciones no sólo de estos cárteles relacionados con las drogas, sino también de sus articulaciones con el terrorismo y con las bandas criminales transnacionales".

Ledezma también se refirió a la incursión militar de Estados Unidos en aguas de América Latina y el Caribe luego de la instrucción del presidente Donald Trump de combatir los carteles de la droga latinoamericanos con capacidades militares.

o

En ese contexto, mencionó el ambiente al interior del chavismo y afirmó que hay un evidente resquebrajamiento en estos momentos.

"Maduro se presentó en una cadena de radio y televisión fanfarroneando en un tono propio de alguien desesperado, lanzando acusaciones, lanzando advertencias, anticipándose a hacer una lista de traidores y desatando una cacería de brujas. Esta vez no sólo con quienes disentimos de esas banderas, de ese régimen del llamado socialismo del siglo XXI, sino contra quienes, hasta antes nada más, hacían coro con él para acompañar al presidente Hugo Chávez Frías. Hay un resquebrajamiento", explicó.

Ledezma cuestionó la defensa de la supuesta defensa de soberanía que se abandera Maduro: "¿Cuál soberanía defiende Maduro? Cuando él pagó, junto con Chávez, a los castristas para que nos invadieran. Cuando le han abierto las fronteras de Venezuela a los grupos narcoguerrilleros del ELN o de la FARC", concluyó.

