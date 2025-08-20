Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Aumenta la presión de los Estados Unidos en aguas del sur del Mar Caribe contra los carteles de la droga latinoamericanos que han sido designados como agrupaciones terroristas, entre ellos el Cartel de los Aoles, cuya jefatura ha sido atribuida a la cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, por quien ofrecen 50 millones de dólares de recompensa.

El despliegue militar en aguas del Caribe fue confirmado la semana pasada a NTN24 por el propio secretario de Estado, Marco Rubio, quien resaltó que estas organizaciones criminales son “una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno”.

Maduro, acusado por el gobierno de Estados Unidos de liderar el llamado Cartel de los Aoles y cuya captura ofrece ya una recompensa de hasta 50 millones de dólares, respondió con el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el país.

Al respecto, Karen Demerutis, analista de seguridad internacional; Manuel Supervielle, coronel jubilado del Ejército estadounidense, y Alejandro Corbacho, analista internacional, hablaron en Ángulo de NTN24.

El coronel jubilado del Ejército estadounidense consideró que la operación tiene un componente de política interna.

"La audiencia es más el pueblo norteamericano que el resto del mundo o Venezuela", afirma, recordando que Trump hizo promesas de campaña sobre detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

"El despliegue va a levantar las alertas en América Latina", señaló Demerutis, recordando intervenciones pasadas de Estados Unidos en el continente.

Por su parte Alejandro Corbacho aseguró que "el crimen organizado internacional hoy está siendo declarado en muchos países como una amenaza a la seguridad seria, existencial". “Estamos viendo un ejercicio de diplomacia coercitiva”, precisó.