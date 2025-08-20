NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Presos políticos

"A los familiares se les obliga a entrar encapuchados a esa cárcel": coordinador del Comité de DD.HH. de Vente Venezuela sobre graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Para el entrevistado la dictadura madurista busca, con esta “forma de tortura psicológica, quebrar el espíritu de los presos políticos”.

Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, habló en La Tarde de NTN24 sobre las graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos en Venezuela.

o

“El régimen de Venezuela no solo encarcela, esconde a las personas (...) Las condiciones en los centros de detención son deplorables, la alimentación es terrible y el aislamiento es total”, explicó el entrevistado.

“A los familiares (de estos opositores detenidos) en el Rodeo I (centro penitenciario de Venezuela), se les obliga a entrar encapuchados y a hablar a través de un vidrio”, continuó.

“Es una forma de tortura psicológica (por parte de la dictadura venezolana) para quebrar el espíritu de los presos políticos... Pedimos la liberación de los presos políticos”, añadió.

o

Pasado un año de las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro Moros se autoproclamó “presidente de Venezuela”, el régimen del país caribeño continúa cometiendo abusos generalizados contra críticos, incluyendo detenciones con motivaciones políticas.

Durante los últimos días, la dictadura venezolana ha aplicado recurrentemente el esquema de la “puerta giratoria”, lo que se traduce en la liberación de un determinado número de presos políticos, y luego, la privativa de libertad de otros dirigentes que se oponen al sistema político chavista.

o

Al respecto, representantes de gremios y las ONG alertan que en el país no cesan las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Temas relacionados:

Presos políticos

Cárcel

Prisión

Régimen

Dictadura de Maduro

