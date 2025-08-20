"A los familiares se les obliga a entrar encapuchados a esa cárcel": coordinador del Comité de DD.HH. de Vente Venezuela sobre graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos

Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, habló en La Tarde de NTN24 sobre las graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Paraguay se sumaría a Estados Unidos y Ecuador en designación del Cartel de los Soles de Maduro como grupo terrorista o

“El régimen de Venezuela no solo encarcela, esconde a las personas (...) Las condiciones en los centros de detención son deplorables, la alimentación es terrible y el aislamiento es total”, explicó el entrevistado.

“A los familiares (de estos opositores detenidos) en el Rodeo I (centro penitenciario de Venezuela), se les obliga a entrar encapuchados y a hablar a través de un vidrio”, continuó.

“Es una forma de tortura psicológica (por parte de la dictadura venezolana) para quebrar el espíritu de los presos políticos... Pedimos la liberación de los presos políticos”, añadió.

Pasado un año de las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro Moros se autoproclamó “presidente de Venezuela”, el régimen del país caribeño continúa cometiendo abusos generalizados contra críticos, incluyendo detenciones con motivaciones políticas.

Durante los últimos días, la dictadura venezolana ha aplicado recurrentemente el esquema de la “puerta giratoria”, lo que se traduce en la liberación de un determinado número de presos políticos, y luego, la privativa de libertad de otros dirigentes que se oponen al sistema político chavista.

VEA TAMBIÉN En medio de la presencia militar estadounidense en el Caribe, Guyana denuncia que toda la droga le entra por Venezuela o

Al respecto, representantes de gremios y las ONG alertan que en el país no cesan las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.