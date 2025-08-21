Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez pronunció, el miércoles en la noche, su primer discurso en plaza pública luego de que el Tribunal Superior de Bogotá le concediera libertad inmediata en medio del proceso en el que fue condenado, en primera instancia, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Durante el discurso expuso críticas a la zona binacional que Venezuela y Colombia han planteado desde el pasado mes de julio y se refirió a la recompensa de 50 millones de dólares que Estados Unidos ofrece por información sobre Nicolás Maduro.

“No puede ser que el Gobierno Nacional diga que es la hora de aplicar la zona binacional. Van a mandar nuestros soldados a proteger a Maduro”, afirmó el expresidente ante varias personas que lo escucharon en el municipio de Sabaneta en Antioquia.

Uribe explicó, a su modo de ver, que Estados Unidos ofrece 50 millones de recompensa para dar con Maduro no por un “capricho”. “Es porque la justicia norteamericana desde hace muchos años tiene un acervo probatorio que crece de que esa dictadura se ha apoyado en el narcoterrorismo, protege narcoterroristas y se protege con narcoterroristas”, consideró.

“El ultimátum de Estados Unidos a Maduro no es el anuncio de un ataque al estado venezolano ni a al pueblo venezolano. Es el anuncio de una acción de justicia para poner preso cuanto antes al cabecilla de un grupo narcoterrorista que ha estimulado el narcotráfico”, afirmó.

En ese sentido, mencionó que no se puede establecer una zona binacional con Venezuela debido a que, según concibe, se estaría protegiendo a Maduro en un momento en el que se ha convertido en “blanco” de Estados Unidos.

“No a la zona binacional Con Maduro. Cuál es la razón para exponer la vida de los soldados de Colombia en esa zona”, cuestionó el exmandatario.

La orden de libertad inmediata proferida por el Tribunal Superior Bogotá a favor del expresidente colombiano Álvaro Uribe, condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal, sacudió a la opinión pública el pasado martes.

La decisión del Tribunal se dio en medio de uno de los casos judiciales más importantes en la historia reciente del país en el que, por primera vez, un expresidente colombiano fue condenado.

El Tribunal en la justificación de su decisión incluyó duras críticas hacia la medida que había tomado la jueza Sandra Heredia de ordenar prisión domiciliaria en contra de Uribe, lo que le impedía al expresidente defenderse en libertad en segunda instancia.

Consideró que hubo “criterios vagos, indeterminados e imprecisos” por parte de la jueza para justificar la medida. También expuso que hubo argumentos “desatinados” en medio de una exposición que “es ininteligible”.

El Tribunal mencionó, además, que la jueza cayó en “criterios subjetivos, genéricos y abstractos” y que la medida “desconoce los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia” al no existir una condena en firme.