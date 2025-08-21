NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
El expresidente expuso críticas a la zona binacional que Venezuela y Colombia han planteado desde el pasado mes de julio.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez pronunció, el miércoles en la noche, su primer discurso en plaza pública luego de que el Tribunal Superior de Bogotá le concediera libertad inmediata en medio del proceso en el que fue condenado, en primera instancia, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Durante el discurso expuso críticas a la zona binacional que Venezuela y Colombia han planteado desde el pasado mes de julio y se refirió a la recompensa de 50 millones de dólares que Estados Unidos ofrece por información sobre Nicolás Maduro.

“No puede ser que el Gobierno Nacional diga que es la hora de aplicar la zona binacional. Van a mandar nuestros soldados a proteger a Maduro”, afirmó el expresidente ante varias personas que lo escucharon en el municipio de Sabaneta en Antioquia.

o

Uribe explicó, a su modo de ver, que Estados Unidos ofrece 50 millones de recompensa para dar con Maduro no por un “capricho”. “Es porque la justicia norteamericana desde hace muchos años tiene un acervo probatorio que crece de que esa dictadura se ha apoyado en el narcoterrorismo, protege narcoterroristas y se protege con narcoterroristas”, consideró.

“El ultimátum de Estados Unidos a Maduro no es el anuncio de un ataque al estado venezolano ni a al pueblo venezolano. Es el anuncio de una acción de justicia para poner preso cuanto antes al cabecilla de un grupo narcoterrorista que ha estimulado el narcotráfico”, afirmó.

En ese sentido, mencionó que no se puede establecer una zona binacional con Venezuela debido a que, según concibe, se estaría protegiendo a Maduro en un momento en el que se ha convertido en “blanco” de Estados Unidos.

“No a la zona binacional Con Maduro. Cuál es la razón para exponer la vida de los soldados de Colombia en esa zona”, cuestionó el exmandatario.

La orden de libertad inmediata proferida por el Tribunal Superior Bogotá a favor del expresidente colombiano Álvaro Uribe, condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal, sacudió a la opinión pública el pasado martes.

La decisión del Tribunal se dio en medio de uno de los casos judiciales más importantes en la historia reciente del país en el que, por primera vez, un expresidente colombiano fue condenado.

El Tribunal en la justificación de su decisión incluyó duras críticas hacia la medida que había tomado la jueza Sandra Heredia de ordenar prisión domiciliaria en contra de Uribe, lo que le impedía al expresidente defenderse en libertad en segunda instancia.

o

Consideró que hubo “criterios vagos, indeterminados e imprecisos” por parte de la jueza para justificar la medida. También expuso que hubo argumentos “desatinados” en medio de una exposición que “es ininteligible”.

El Tribunal mencionó, además, que la jueza cayó en “criterios subjetivos, genéricos y abstractos” y que la medida “desconoce los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia” al no existir una condena en firme.

Temas relacionados:

Álvaro Uribe

Juicio contra Álvaro Uribe

Recompensa por Maduro

Zona binacional

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A los familiares se les obliga a entrar encapuchados a esa cárcel": coordinador del Comité de DD.HH. de Vente Venezuela sobre graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto: EFE
Albert Ramdin

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Política

Ver más
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. (EFE)
Petro

Petro afirmó que pensó en impedir la entrada del subsecretario de EE. UU. y tras minuto de silencio por Miguel Uribe dijo que Colombia "lleva decenas de años matándose por venganza"

David Luna, precandidato presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo a Venezuela resuelven su problema": presidente Petro tras despliegue de fuerzas navales en el mar Caribe

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Alimentos con nutrientes esenciales que ayudan al cerebro - Foto referencia: Canva
Salud

Existen alimentos con nutrientes esenciales que le aportan significativamente a la salud cerebral, según expertos

Torneo de tenis - Foto de referencia: EFE
Tenis

Tenista se percató de engaño visual de pelota que traspasó la malla en pleno partido y derivó en un punto para su rival

Tensión entre seguidores y detractores del expresidente Álvaro Uribe / FOTO: EFE
Álvaro Uribe

Tensión entre seguidores y detractores del expresidente Álvaro Uribe a las afueras del juzgado en Bogotá

Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

La fecha y el lugar del sorteo del Mundial 2026 ya estarían definidos: ciudad que no albergará ningún juego sería la elegida

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe

EN VIVO: El expresidente Álvaro Uribe Vélez sería condenado a 12 años de prisión domiciliaria inmediata

Lamine Yamal y Robert Lewandowski | Foto: EFE
UEFA

Robert Lewandowski, Lamine Yamal y el entrenador del Barcelona fueron multados por la UEFA por hechos relacionados a su último partido en Champions League

Fuerzas Armadas Colombinas - Foto referencia: EFE
Ponte al Día

"COPES: Comando Élite", el documental que retrata el proceso exigente de entrenamiento de la unidad de operaciones especiales de la Policía colombiana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano