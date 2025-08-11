NTN24
Explosión

Explosión por fuga de gas dejó una docena de heridos en Anzoátegui

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Explosión por fuga de gas doméstico en Anzoátegui / Foto @luismarcanos
En agosto de 2024 un hecho similar cobró la vida de 11 personas en el barrio Unión de Petare.

Otra explosión por fuga de gas doméstico causó caos en Venezuela, en esta oportunidad, el incidente se registró en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui donde el estallido afectó a cuatro viviendas y causó una docena de heridos.

o

Según el balance ofrecido por el gobernador Luis José Marcano, no se reportaron fallecidos. El mandatario regional detalló que los bomberos y organismos de seguridad atendieron la situación, además iniciaron las investigaciones para determinar la causa del hecho.

"No hay fallecidos por esta tragedia pero sí 12 personas heridas, todas estables en centros de salud", expresó.

En julio de 2025 otra explosión de un cilindro de gas doméstico en un local comercial en el oeste de Caracas, alcanzó "un radio de expansión de 50 metros a la redonda", causó daños a vehículos e infraestructuras cercanas. Además dejó dos muertos y 23 heridos entre transeúntes y trabajadores informales.

o

En agosto de 2024 un hecho similar cobró la vida de 11 personas en el barrio Unión de Petare, quienes quedaron atrapados entre escombros tras el derrumbe de una vivienda de tres pisos, debido a la explosión de un cilindro de gas doméstico.

La vivienda estaba habitada por 30 personas, pero solo las que vivían en los dos pisos superiores pusieron sobrevivir.

