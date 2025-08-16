"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

En los últimos tiempos la tecnología ha ido un paso adelante de la educación, donde los algoritmos ya tienen la capacidad de predecir las necesidades humanas, generando así un fuerte debate entre las aulas y los espacios tecnológicos.

Con la llegada de la Inteligencia Artificial, la humanidad entró en una encrucijada en la que la velocidad del avance técnico está superando la capacidad moral y educativa de nuestra especie.

Para hablar de esta problemática, el programa Razón de Estado habló con Ronald Flores, director del Departamento de Educación de la UFM y con una maestría en Literatura Comparada, quien explicó los desafíos de la academia en tiempo de la Inteligencia Artificial.

"Ahora no se trata tanto de educar sino que basarnos en el aprendizaje. Los jóvenes ahora sufren de ansiedad y tienen razón porque el futuro de ellos no es el mismo que el nuestro", explicó.

El experto es consciente que los jóvenes de ahora tienen un futuro muy desafiante y se deben preparar como nunca antes para poder tener una óptima calidad de vida.

"Lo más importante de este momento es abrir un diálogo intergeneracional entre pares, entre nosotros que somos mayores, dejar que los jóvenes hablen y se expresen para entender el reto que tenemos como civilización porque necesitamos ponernos al día y avanzar", mencionó.

El invitado considera que en tiempos de algoritmos y pantallas es importante que los jóvenes se relacionen unos con otros y relacionarse con ellos mismos.

"Hay como nunca una pandemia de soledad en el mundo occidental y es necesario que a la par de mantenernos al día con la tecnología nos reconectamos con nosotros mismos, con lo mejor del ser humano: compartir y disfrutar", añadió.

Ronald Flores señala que no hay que quedarse atrás con el avance tecnológico pero es importante ver hacia dentro de cada persona y descubrir "qué nos compone como humanos".