NTN24
Sábado, 16 de agosto de 2025
Sábado, 16 de agosto de 2025
Inteligencia Artificial

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

agosto 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
La inteligencia artificial está provocando un vuelco en la forma en que viven los seres humanos

En los últimos tiempos la tecnología ha ido un paso adelante de la educación, donde los algoritmos ya tienen la capacidad de predecir las necesidades humanas, generando así un fuerte debate entre las aulas y los espacios tecnológicos.

Con la llegada de la Inteligencia Artificial, la humanidad entró en una encrucijada en la que la velocidad del avance técnico está superando la capacidad moral y educativa de nuestra especie.

Para hablar de esta problemática, el programa Razón de Estado habló con Ronald Flores, director del Departamento de Educación de la UFM y con una maestría en Literatura Comparada, quien explicó los desafíos de la academia en tiempo de la Inteligencia Artificial.

"Ahora no se trata tanto de educar sino que basarnos en el aprendizaje. Los jóvenes ahora sufren de ansiedad y tienen razón porque el futuro de ellos no es el mismo que el nuestro", explicó.

o

El experto es consciente que los jóvenes de ahora tienen un futuro muy desafiante y se deben preparar como nunca antes para poder tener una óptima calidad de vida.

"Lo más importante de este momento es abrir un diálogo intergeneracional entre pares, entre nosotros que somos mayores, dejar que los jóvenes hablen y se expresen para entender el reto que tenemos como civilización porque necesitamos ponernos al día y avanzar", mencionó.

El invitado considera que en tiempos de algoritmos y pantallas es importante que los jóvenes se relacionen unos con otros y relacionarse con ellos mismos.

"Hay como nunca una pandemia de soledad en el mundo occidental y es necesario que a la par de mantenernos al día con la tecnología nos reconectamos con nosotros mismos, con lo mejor del ser humano: compartir y disfrutar", añadió.

o

Ronald Flores señala que no hay que quedarse atrás con el avance tecnológico pero es importante ver hacia dentro de cada persona y descubrir "qué nos compone como humanos".

Temas relacionados:

Inteligencia Artificial

Educación

Salud mental

Jóvenes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En este inicio del gobierno de Estados Unidos se han cerrado las principales vías de acceso para solicitar asilo": representante de Médicos Sin Fronteras

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump le propuso a Zelenski "garantías de seguridad" para Ucrania, pero sin adherirse formalmente a la OTAN

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Bandera de Venezuela - Foto de referencia
Venezuela

Familiares de presos políticos en Venezuela piden intermediación del Vaticano

OPEP - Foto: Canva
OPEP

La OPEP asegura que la dependencia de los combustibles fósiles continuará hasta 2050

CICPC
Homicidio

Esclarecen el homicidio de tres abuelos en Caracas siete años después y logran la extradición desde Colombia de su excuidadora

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Jennifer Lopez - EFE
Jennifer López

"Me hacía cosquillas": saltamontes le roba el protagonismo a Jennifer Lopez durante uno de sus shows

Unión Europea - Foto: Pixabay
Unión Europea

Unión Europea a Maduro: Las elecciones locales no lo legitiman

Orquesta Filarmónica de Bogotá - Fotografía por Filarmónica de Bogotá
Cumpleaños

Bogotá cumple 487 años y lo celebra con el evento Metallica & Guns N´Roses Filarmónico

Bandera de Venezuela - Foto de referencia
Venezuela

Familiares de presos políticos en Venezuela piden intermediación del Vaticano

OPEP - Foto: Canva
OPEP

La OPEP asegura que la dependencia de los combustibles fósiles continuará hasta 2050

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski habló con Trump sobre reunión con Putin y se suma a los esfuerzos por lograr la paz: "el lunes me reuniré con el presidente Trump"

CICPC
Homicidio

Esclarecen el homicidio de tres abuelos en Caracas siete años después y logran la extradición desde Colombia de su excuidadora

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano