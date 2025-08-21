NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
Donald Trump

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Organizaciones defensoras de inmigrantes advierten sobre las consecuencias de la decisión, que afectaría a más de 40.000 hijos, de los migrantes, nacidos en Estados Unidos.

Un fallo de una corte de apelaciones le permitió a la administración Trump poner fin al estatus de protección temporal para 60.000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

Este fallo, emitido por un panel de tres jueces nominados por presidentes de ambos partidos, ha generado preocupación y críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

El Centro de Derecho y Política Migratoria de UCLA acusó a la Corte de avalar un abuso de poder del gobierno, exponiendo a miles de migrantes a detenciones y deportaciones potencialmente ilegales.

“La decisión simplemente sanciona la usurpación de poder por parte del Gobierno, exponiendo a decenas de miles de personas a la detención ilegal y a la deportación”, indicaron.

Jessica Bansal, abogada del Organización Nacional de Jornaleros, advirtió sobre las consecuencias de esta decisión.

o

"La administración Trump está despojando sistemáticamente de sus documentos a inmigrantes que han vivido legalmente en este país durante décadas, criando hijos ciudadanos estadounidenses, creando negocios y contribuyendo a sus comunidades", afirmó.

Bansal destacó que más de 40.000 hijos ciudadanos estadounidenses de titulares del TPS se verán afectados.

La situación es particularmente crítica para los beneficiarios del TPS de Nepal, que han vivido legalmente en Estados Unidos por más de una década, y para los hondureños y nicaragüenses, que llevan más de 26 años protegidos bajo este estatus.

Las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional les conceden solo 60 días antes de perder su estatus migratorio.

Temas relacionados:

Donald Trump

TPS

Migrantes

Corte

Países

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A los familiares se les obliga a entrar encapuchados a esa cárcel": coordinador del Comité de DD.HH. de Vente Venezuela sobre graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Alcalde del régimen de Venezuela hace entrega de una moto ambulancia en La Guaira - Fotos: X
Régimen de Maduro

"Son migajas para el pueblo": entrega de extraña ambulancia por parte de funcionario chavista causó indignación

Alligator Alcatraz - AFP
Alligator Alcatraz

"Días sin bañarse" y "tres minutos para comer": latinoamericano recluido en Alligator Alcatraz relata las duras condiciones vividas en el centro de detención migratorio en Florida

Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

Donald Trump se reunirá con Vladimir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Alcalde del régimen de Venezuela hace entrega de una moto ambulancia en La Guaira - Fotos: X
Régimen de Maduro

"Son migajas para el pueblo": entrega de extraña ambulancia por parte de funcionario chavista causó indignación

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Roma, hija de Lucho Díaz, impresiona con su talento en el baile: "El sabor lo lleva en la sangre y lo heredó de su padre"

Alligator Alcatraz - AFP
Alligator Alcatraz

"Días sin bañarse" y "tres minutos para comer": latinoamericano recluido en Alligator Alcatraz relata las duras condiciones vividas en el centro de detención migratorio en Florida

Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

Donald Trump se reunirá con Vladimir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

La ONU pide no usarla hambruna como arma de guerra / FOTO: EFE
Hambruna

“Nunca debemos aceptar el hambre como arma de guerra": La ONU sobre la preocupante situación en Gaza

Árbitra de la MLB, Jen Pawol | Foto: AFP
Grandes Ligas

Fin a una barrera de hace cien años: las Grandes Ligas tendrán a la primera arbitra de su historia

Policía de Chile
El Tren de Aragua

Así fue como Chile logró identificar al "Papa" del Tren de Aragua

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano