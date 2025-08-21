Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Un fallo de una corte de apelaciones le permitió a la administración Trump poner fin al estatus de protección temporal para 60.000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

Este fallo, emitido por un panel de tres jueces nominados por presidentes de ambos partidos, ha generado preocupación y críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

El Centro de Derecho y Política Migratoria de UCLA acusó a la Corte de avalar un abuso de poder del gobierno, exponiendo a miles de migrantes a detenciones y deportaciones potencialmente ilegales.

“La decisión simplemente sanciona la usurpación de poder por parte del Gobierno, exponiendo a decenas de miles de personas a la detención ilegal y a la deportación”, indicaron.

Jessica Bansal, abogada del Organización Nacional de Jornaleros, advirtió sobre las consecuencias de esta decisión.

"La administración Trump está despojando sistemáticamente de sus documentos a inmigrantes que han vivido legalmente en este país durante décadas, criando hijos ciudadanos estadounidenses, creando negocios y contribuyendo a sus comunidades", afirmó.

Bansal destacó que más de 40.000 hijos ciudadanos estadounidenses de titulares del TPS se verán afectados.

La situación es particularmente crítica para los beneficiarios del TPS de Nepal, que han vivido legalmente en Estados Unidos por más de una década, y para los hondureños y nicaragüenses, que llevan más de 26 años protegidos bajo este estatus.

Las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional les conceden solo 60 días antes de perder su estatus migratorio.