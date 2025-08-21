NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe.

Estados Unidos ha ordenado el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según informaron el miércoles dos fuentes informadas sobre el despliegue a Reuters.

Las fuentes se negaron a detallar la misión específica del escuadrón.

Sin embargo, indicaron que los despliegues recientes tienen como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional estadounidense provenientes de "organizaciones narcoterroristas" especialmente designadas en la región.

o

Bajo condición de anonimato, las fuentes también indicaron que las embarcaciones USS San Antonio, el USS Iowa Jima y el USS Fort Lauderdale podrían llegar a las costas de Venezuela el domingo. Los buques transportan a 4.500 militares, incluidos 2.200 infantes de marina.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, el despliegue incluye además tres poderosos buques de guerra norteamericanos.

Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

Cabe recordar que el pasado 25 de julio, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista.

o

“Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles y es responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Maduro, actualmente acusado por nuestro país, ha corrompido las instituciones de Venezuela para ayudar al cártel en su plan criminal de narcotráfico hasta Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Estados Unidos tras esta designación puso una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro y ahora ordenó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Buque

Régimen de Maduro

Narcotráfico en Venezuela

Estados Unidos y Venezuela

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A los familiares se les obliga a entrar encapuchados a esa cárcel": coordinador del Comité de DD.HH. de Vente Venezuela sobre graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto: EFE
Albert Ramdin

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Captura de video
Detención

Agentes de ICE detuvieron a tiktoker colombiana durante transmisión en vivo en Los Ángeles

Pasaporte de Colombia - Canva
Pasaporte

Gobierno Petro confirma que se prorrogará unos meses más el contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons

Honras fúnebres de Miguel Uribe/ Fachada Fiscalía General de la Nación - Fotos EFE
Miguel Uribe Turbay

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Captura de video
Detención

Agentes de ICE detuvieron a tiktoker colombiana durante transmisión en vivo en Los Ángeles

Pasaporte de Colombia - Canva
Pasaporte

Gobierno Petro confirma que se prorrogará unos meses más el contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons

Honras fúnebres de Miguel Uribe/ Fachada Fiscalía General de la Nación - Fotos EFE
Miguel Uribe Turbay

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

Predicciones del horóscopo del 4 al 10 de agosto - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

“La Luna está bajo el signo de Sagitario, lo que connota buenas noticias”: estas son las predicciones de los signos zodiacales del 4 al 10 de agosto

Asamblea chavista - Foto EFE
Narcotráfico en Venezuela

"Asco, ¿qué es eso?": Chavismo enjuicia por vía ordinaria a uno de sus diputados para demostrar la lucha contra el narcotráfico

Descubren una nueva luna en Urano - Foto NASA
Sistema Solar

Una nueva luna se suma al listado de satélites naturales que orbitan planetas en nuestro sistema solar

La rutina con la que Sofía Vergara mantiene su piel hidratada - Foto: EFE
Sofía Vergara

La rutina nocturna con la que la actriz colombiana Sofía Vergara mantiene su piel hidratada

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano