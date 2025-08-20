NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Álvaro Uribe

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Lombana aseguró en NTN24 que la juez Sandra Heredia cometió "error graso" y "una falencia profunda" en la sentencia contra el exmandatario colombiano.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe fue puesto el martes en "libertad inmediata" por el Tribunal Superior de Bogotá, que falló una tutela a favor del político mientras se resuelve en segunda instancia su condena a 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Uribe, de 73 años, había sido condenado a prisión domiciliaria en Rionegro desde el primero de agosto, aunque la defensa apeló el fallo y argumentó "apreciaciones notoriamente sesgadas" y "vicios insubsanables".

o

La misma defensa del líder del Centro Democrático fue la que interpuso, entretanto, la tutela para revocar la prisión domiciliaria mientras la Sala Penal del Tribunal Superior decide si confirma o revoca la sentencia en primera instancia.

Jaime Lombana, abogado defensor de Uribe, habló en el programa La Noche de NTN24 sobre el reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá y el proceder de Sandra Liliana Heredia, juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que lo condenó.

Para Lombana fue inédita la decisión en primera instancia de ordenar prisión domiciliaria para Uribe, por lo que con el fallo de la tutela se ha guardado "la línea jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia" en el sentido en que no se le debió haber privado de la libertad, pues no representa un peligro para la sociedad y "ha guardado respeto y cumplimiento" con la justicia.

"Quiero expresar nuestro desacuerdo profundo en la sentencia condenatoria que está por resolverse, el recurso de apelación presentado por el doctor Jaime Granados y por mí, precisamente para demostrar que esa sentencia de primera instancia tiene los mismos sesgos, desaciertos de apreciación, valoraciones subjetivas y consideraciones parcializadas que la orden de privación de libertad", aseguró.

El abogado considera que si bien, "una decisión no tiene nada que ver con la otra", la revisión que hará el Tribunal Superior tendrá que hacerse "con mesura y a profundidad", y manifestó una "plena confianza" en la administración de justicia.

"La violación a las garantías fundamentales del expresidente Uribe son indiscutibles", expresó Lombana, quien criticó que la juez citara una jurisprudencia extranjera para fundamentar su decisión, lo que eso representó un "error graso" y "una falencia profunda de la providencia" que Lombana le pide al Tribunal "valorar".

El jurista agregó además que en la sentencia "las contradicciones son muy grandes" y afirmó que en ella se "utiliza la figura de la ceguera voluntaria", aunque prefirió no ahondar en los errores de Heredia, pues dejó saber que su prioridad y la de su equipo "en este momento" es demostrar la inocencia de Uribe.

El abogado penalista colombiano Francisco Bernate también habló en NTN24 sobre el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá y lo calificó como una "hazaña jurídica" para la defensa del exmandatario, en la que primó su libertad por encima de lo que consideró como un "capricho" de la juez.

o

"Es un regaño muy fuerte. El solo hecho de que hayan concedido una tutela es de por sí ya un llamado de atención y claramente aquí hay un mensaje muy fuerte, que no es otro que el restablecimiento de la garantía que tiene cualquier ciudadano: a defenderse en libertad", aseveró.

