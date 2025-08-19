NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

agosto 19, 2025
Por: Arturo McFields
El triunfo de la democracia en Bolivia es una bofetada en la cara para los tiranos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esta no fue una simple elección fue una lección de historia. Las tiranías tienen fechas de caducidad.

*Por Arturo McFields Yescas

Este fin de semana presenciamos un evento histórico. Sin precedentes. El fin de 20 años de socialismo en Bolivia. Dos décadas de miseria, muerte y malversación llegan a su fin. La oposición arrasó con el 80% de los votos y un mensaje claro de rechazo al oficialismo.

Rodrigo Paz fue la gran sorpresa electoral. El exdiputado e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, no punteaba en las encuestas y sorpresivamente se impuso con 32% de los votos superando a favoritos como el veterano Tuto Quiroga (27%).

No fue una elección común. Bolivia estaba en una encrucijada política y económica. El cocalero Evo Morales amenazaba con quemar el país y dinamitar las elecciones. La inflación estrangulaba al pueblo, el narcotráfico rampante, los dólares escasos, el combustible faltando y el gobierno incapaz e inoperante. Ese fue el telón de fondo de los comicios bolivianos.

o

Un país rico sumido en la miseria. Ese es el contraste de una nación con las reservas de litio más grandes del mundo, gas natural y abundantes minerales como la plata y el estaño. Todo se ha destruido por la corrupción y la mala administración del Movimiento al Socialismo.

Estas elecciones eran la última esperanza. Un grito de auxilio. El socialismo, que prometió la inclusión y la equidad, se había convertido en una élite corrupta y represora con más de 300 presos políticos, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez y el exgobernador Luis Fernando Camacho.

Un cambio sin derramamiento de sangre. La presencia de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea fueron esenciales para garantizar la integridad del proceso en el que votarían casi 8 millones de bolivianos.

El polémico rol de Luis Arce. Más allá de su pésima gestión económica y falta de carisma político, el hecho de no doblegarse a las ambiciones de Evo, no reelegirse y aceptar una transición de poder fue fundamental. Uno de sus peores errores fue hacerse de la vista gorda con el narcotráfico y negarse a liberar a centenares de presos políticos.

Evo Morales y su legado infame. El cocalero fulminó la autonomía de casi todos los poderes del Estado, abrió las puertas a grupos terroristas, llevó al país a la bancarrota, promovió la corrupción, el narcotráfico y abusó de una menor de edad. Imperdonable.

Bolivia y el fin de una noche oscura. El país sudamericano tendrá la oportunidad de convertirse en una potencia mundial de la industria del litio y el gas natural, abrirse al mundo, las inversiones y la prosperidad. Dejar atrás los proyectos personales por un proyecto de nación.

o

Ninguna tiranía es eterna. Todas tienen fecha de caducidad. Lo sucedido en Bolivia el domingo no fue una elección fue un rayo de esperanza. Aunque ningún candidato obtuvo el triunfo total el verdadero ganador fue la democracia. La esperanza de un pueblo y de un continente entero que hoy más que nunca sigue gritando: ¡LIBERTAD!

*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

Temas relacionados:

Elecciones en Bolivia

Elecciones Presidenciales en Bolivia

Bolivia

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La guerra va a terminar, Zelenski y Putin quieren que se acabe": Trump anuncia una reunión trilateral tras el encuentro con el presidente ucraniano en Washington

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
René Higuita, exarquero del Atlético Nacional y la Selección Colombia - Foto de EFE
René Higuita

Leyenda del fútbol italiano visitó a René Higuita y se llevó puesta la camiseta del Atlético Nacional

La delantera española Aitana Bonmatí. (EFE)
España

Este fue el gol de doble ganadora del Balón de Oro que le da la vuelta al mundo: la delantera despistó hasta al de la cámara

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. (EFE)
Lionel Messi

"La cara de Antonela cuando él saludó a la chica": encuentro de Messi enfrente de su esposa desencadena las reacciones de los fanáticos

El objeto 3I/ATLAS fue localizado el primero de julio de 2025 - Ilustración NASA
Astronomía

Astrofísico de Harvard sugiere que objeto interestelar que recorre nuestro sistema solar podría ser una sonda extraterrestre de reconocimiento

El destructor de misiles guiados USS Sampson (izq.) (AFP)
Régimen de Maduro

Estados Unidos desplegó destructores con misiles guiados cerca al límite del mar de Venezuela, dicen fuentes a Reuters

Asteroide. (Foto de referencia Canva)
Asteroide

Revelan imagen que sería del asteroide 2025 OW del tamaño de un avión que inquietó a científicos tras pasar cerca de la Tierra el lunes

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano