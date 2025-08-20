NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

agosto 20, 2025
Por: Nucho Martínez
Programa: El Informativo
La conmovedora historia de la colombiana Laura Arenas ha tocado los corazones de la comunidad latina.

Laura Arenas, una colombiana de 32 años, vio como su sueño americano se truncó por dos razones: un cáncer severo de estómago que ha derivado en metástasis y el arresto de su esposo a manos de ICE.

o

Arenas, consultada por NTN24, mencionó que decidió autodeportarse, es decir, regresar a su natal Colombia, entre otras cosas, para intentar salvar su vida.

“Es muy duro, me voy dejando a la familia que mi corazón eligió en este país, eso me tiene bastante conmovida. Por otro lado, mi familia en Colombia me espera con los brazos abiertos, ya me tienen una cita con un oncólogo en Pereira, eso es lo más importante, porque no puede pasar mucho más tiempo”, explicó la entrevistada.

“Me voy de urgencia, porque en dos semanas mi enfermedad avanzó mucho, tengo fe, porque Dios es el que tiene la última palabra”, continuó.

o

Esta latina llegó, junto a su hijo menor, a Estados Unidos en el 2022 cargada de sueños por cumplir, ya que pretendía conseguir mejores oportunidades que le ayudaran a mejorar su economía y buscar progreso para su familia.

No obstante, en menos de dos meses, esa gratificante perspectiva de la vida se fue diluyendo rápidamente.

Su compañero de vida, Luis, fue arrestado hace dos meses por ICE. De hecho, continúa bajo custodia de la Agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduana.

o

Sobre eso, Arenas asegura que, si bien fue un duro golpe emocional, siguió trabajando para seguir brindándole una mejor calidad de vida a su hijo.

Su primogénito, por su parte, también brindó unas declaraciones ante el canal de las Américas, en el que mostró el peluche con el que llegó a Estados Unidos, y con el que ahora se va.

“Se llama raptor, fue el primer muñeco con el que llegué, cuando salimos del albergue de migración fue lo primero que me compraron. En parte me quiero ir, pero a la vez no, mi abuela me está esperando con unos frijolitos”, expresó el adolescente.

Así las cosas, Laura, que no cuenta con un estatus migratorio ni un seguro de salud en Estados Unidos, retorna a su país con la esperanza de superar esta difícil etapa ahora en su natal Colombia.

Temas relacionados:

Deportaciones

Historia

Cáncer

ICE

Arrestos

Gobierno de Donald Trump

Enfermedad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Bandera de Venezuela (EFE)
Estados Unidos

Estados Unidos reiteró su alerta de viaje nivel 4 para Venezuela tras liberación de presos

Lluvias en Venezuela

Tres estados venezolanos en alerta roja y 4 mil personas afectadas por la crecida del Río Orinoco

Rusia y Ucrania, ataques - Foto de referencia de EFE
Rusia

Rusia devolvió los cadáveres de 1.000 soldados ucranianos caídos en combate

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Bandera de Venezuela (EFE)
Estados Unidos

Estados Unidos reiteró su alerta de viaje nivel 4 para Venezuela tras liberación de presos

Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González / FOTO: AFP
Daddy Yankee

Daddy Yankee vuelve a demandar a su exesposa Mireddys González y a su excuñada por millones de dólares

Selección Colombia en la Copa América Femenina - Foto EFE
Copa América Femenina

Cuestionada expresión de referente de la selección Colombia tras perder la cuarta final de la Copa América Femenina

Lluvias en Venezuela

Tres estados venezolanos en alerta roja y 4 mil personas afectadas por la crecida del Río Orinoco

La cantante Jennifer Lopez (EFE)
Jennifer López

Jennifer Lopez sufre inesperado incidente con su falda durante su concierto en Varsovia: “Aquí en ropa interior"

Mariana Pajón logró este domingo en Santiago-2023 su tercer oro panamericano - Foto AFP
Mariana Pajón

El creativo video con el que Mariana Pajón reveló el género de su bebé: "Ya te imaginamos y soñamos"

Cristiano Ronaldo, futbolista / Jugadores de la Selección de Portugal - Fotos: EFE
Al-Nassr

Es compañero de Cristiano Ronaldo en la selección y ahora también acompañará a 'CR7' en la Saudí Pro League: Al Nassr confirmó el fichaje

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano