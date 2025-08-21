NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Bolivia

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Carmen Beatriz Fernández, observadora electoral, y José Peralta, analista político, hablaron en el programa Ángulo de NTN24 sobre el futuro político en Bolivia.

Bolivia vive un momento histórico tras casi dos décadas de dominio electoral del Movimiento al Socialismo (MAS).

El país se encamina a elegir un presidente no identificado con la izquierda tras los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo.

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, obtuvo el 32% de los votos, seguido muy de cerca por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, de tendencia conservadora, con el 27%.

Este resultado marca un giro político significativo para Bolivia, que ha estado bajo el control del MAS desde 2006. La sorpresa fue la victoria de Paz, quien no figuraba entre los favoritos en las encuestas previas.

Al respecto Carmen Beatriz Fernández, observadora electoral, y José Peralta, analista político, hablaron en el programa Ángulo de NTN24.

Según Carmen Beatriz Fernández "la gran sorpresa fue que Rodrigo Paz, que aparentemente no salía en los sondeos, haya liderado la primera vuelta".

El analista político José Peralta señala que factores socioculturales y económicos influyeron en el resultado.

"Muchos sectores populares con arraigo nacional popular de izquierda optaron por darle el voto a un candidato con el que se identifican”, mencionó. Además, destacó el desgaste político del MAS y las pugnas internas como elementos que favorecieron a la oposición.

Un aspecto notable fue la alta tasa de votos nulos, cercana al millón, interpretada como respuesta al llamado de Evo Morales. Esto plantea interrogantes sobre la estabilidad política futura si el nuevo gobierno no logra resultados económicos rápidos.

"Si la narrativa no le da suficiente legitimidad para que la gente espere un cambio, al primer o segundo mes podrían colgarle facturas, llevando a inestabilidad política y social", advirtió Peralta.

