"Fidel Castro era alérgico a la libertad de prensa": Yoani Sánchez, periodista cubana, habla sobre situación económica y social de la isla

Yoani Sánchez, reconocida periodista cubana, habló en La Entrevista de Tomas Mosciatti sobre su oficio en medio de la dictadura y compartió sus impresiones sobre la actual situación social y económica de la isla que ha provocado afectaciones recientes, por ejemplo, en el servicio de distribución de agua.

Se refirió, además, sobre los comentarios negativos que en su momento recibió de parte del fallecido Fidel Castro.

“Fidel Castro era alérgico a la libertad de prensa y a los periodistas que hacían su papel con preguntas incómodas y tratando de arrojar luz en zonas muchas veces prohibidas para la prensa oficialista”, afirmó.

Consideró que Castro no quería periodistas “sino cajas de resonancia y de ahí que se incomodara tanto" con su labor. “He seguido recibiendo ataques de todo tipo pero creo que la gente que me lee es la que nos protege”, mencionó.

Sánchez también se refirió al que definió como drama de los apagones que impacta de manera transversal a todos los cubanos.