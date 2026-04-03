Régimen de Cuba comienza liberación de presos tras anuncio de indulto por "Semana Santa"

Una veintena de detenidos fueron liberados este viernes en una cárcel de La Habana, un día después del anuncio del régimen de un indulto a 2.010 presos como "gesto humanitario" por Semana Santa.

Los detenidos se abrazaron y lloraron con los familiares que los esperaban a las afueras de la cárcel de la Lima, en el este de La Habana. "Gracias al papa", gritaron algunos de ellos que también se persignaron.

Estas liberaciones ocurren poco después de que el gobierno de EE. UU. alivió el bloqueo petrolero que estableció en enero sobre Cuba, al permitir esta semana el ingreso de un buque con crudo de Rusia.

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El régimen anunció el 12 de marzo la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington.

"Gracias por esta oportunidad que nos dieron", declaró Albis Gaínza, 46 años, quien estaba condenado a 6 años de cárcel por robo y cumplió 3 justo el jueves.

"Hace falta que esto siga" y "suelten a más" presos, dijo Gaínza, que afirmó que no pudo dormir desde que se enteró de los indultos.

El régimen no ha dado los nombres de las personas indultadas ni ha especificado los delitos que abarca el indulto, pero señaló que las liberaciones tienen en cuenta el tipo de crimen, la conducta en prisión, motivos de salud y el tiempo transcurrido en la cárcel.

Entre las personas beneficiadas hay "jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años", así como "extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior", según el texto del indulto.