NTN24
Domingo, 05 de abril de 2026
Domingo, 05 de abril de 2026
Cuba

Régimen de Cuba comienza liberación de presos tras anuncio de indulto por "Semana Santa"

abril 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Los detenidos se abrazaron y lloraron junto a sus familiares que los esperaban a las afueras de la cárcel de la Lima, en el este de La Habana.

Una veintena de detenidos fueron liberados este viernes en una cárcel de La Habana, un día después del anuncio del régimen de un indulto a 2.010 presos como "gesto humanitario" por Semana Santa.

Los detenidos se abrazaron y lloraron con los familiares que los esperaban a las afueras de la cárcel de la Lima, en el este de La Habana. "Gracias al papa", gritaron algunos de ellos que también se persignaron.

Estas liberaciones ocurren poco después de que el gobierno de EE. UU. alivió el bloqueo petrolero que estableció en enero sobre Cuba, al permitir esta semana el ingreso de un buque con crudo de Rusia.

o

El régimen anunció el 12 de marzo la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington.

"Gracias por esta oportunidad que nos dieron", declaró Albis Gaínza, 46 años, quien estaba condenado a 6 años de cárcel por robo y cumplió 3 justo el jueves.

"Hace falta que esto siga" y "suelten a más" presos, dijo Gaínza, que afirmó que no pudo dormir desde que se enteró de los indultos.

El régimen no ha dado los nombres de las personas indultadas ni ha especificado los delitos que abarca el indulto, pero señaló que las liberaciones tienen en cuenta el tipo de crimen, la conducta en prisión, motivos de salud y el tiempo transcurrido en la cárcel.

Entre las personas beneficiadas hay "jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años", así como "extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior", según el texto del indulto.

Temas relacionados:

Cuba

Liberación

Presos

Indulto

Semana Santa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy Rodríguez es una dictadura” y “no va a haber paz en Venezuela hasta que se reinicie un proceso en vía de la democracia”: Ronald Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo”: Juan Pablo Guanipa sobre la estrategia del chavismo cuando se cumplen 90 días de la captura de Maduro en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Va a regresar en las próximas semanas, una vez cumpla estas misiones que aún le quedan”: Pedro Urruchurtu sobre María Corina Machado

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Despegue de Artemis II (AFP)
Artemis II

¡Histórico, inicia riesgosa misión a la Luna! Así fue el despegue perfecto de Artemis II para el viaje tripulado más lejano en la historia

Despegue de Artemis II
Artemis II

Vivir y trabajar en el espacio: así es la colonia que EE. UU. quiere construir en el polo sur de la Luna

La bandera estadounidense ondea al viento mientras la estela del cohete Space Launch System (SLS) que transporta la cápsula Orion para la misión Artemis II cruza el cielo / Donald Trump, presidente de EE - Fotos: EFE
Donald Trump

Victorioso mensaje de Trump tras despegue de Artemis: "Estamos ganando en el espacio y en la Tierra"

Cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Nasa

"Durante estas 24 horas los astronautas van a verificar los sistemas de supervivencia, de navegación y comunicación": experto sobre el lanzamiento del cohete Space Launch System que orbitará la Luna

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez pidió a Trump cesar las sanciones contra Venezuela en medio de encuentro con funcionarios colombianos

Markwayne Mullin, nuevo secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. - Foto: EFE
Departamento de Seguridad Nacional

“Me comprometo a salvaguardar al pueblo estadounidense”: Markwayne Mullin se juramente como nuevo secretario de Seguridad Nacional

Visa/Banderas Colombia y Venezuela - Fotos de referencia Canva/ Donald Trump - AFP
Visado

Gobierno Trump eleva a 50 el número de países cuyos ciudadanos deben pagar fianza para obtener visados: ¿Colombia o Venezuela están incluidos en la lista?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Chuck Norris, actor estadounidense / FOTO: Instagram: @chucknorris
Salud

Hospitalizan de emergencia al actor Chuck Norris en Hawái. Esto es lo que se sabe

La Tribuna de Hugol - Fotos Airbnb
Mundial 2026

Así puede solicitar reserva para pasar gratis la noche en el estadio del partido inaugural del Mundial, ver el juego y ser recibido por una leyenda del fútbol

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez pidió a Trump cesar las sanciones contra Venezuela en medio de encuentro con funcionarios colombianos

Markwayne Mullin, nuevo secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. - Foto: EFE
Departamento de Seguridad Nacional

“Me comprometo a salvaguardar al pueblo estadounidense”: Markwayne Mullin se juramente como nuevo secretario de Seguridad Nacional

Fórmula 1 / FOTO: AFP
Fórmula 1

Se cancelan los grandes premios de la Fórmula 1 en Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en el Medio Oriente

Sean Penn - AFP
Sean Penn

Se conoce la razón por la que el actor Sean Penn no recogió su reciente Oscar en Hollywood

Visa/Banderas Colombia y Venezuela - Fotos de referencia Canva/ Donald Trump - AFP
Visado

Gobierno Trump eleva a 50 el número de países cuyos ciudadanos deben pagar fianza para obtener visados: ¿Colombia o Venezuela están incluidos en la lista?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre