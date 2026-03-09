NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
Militares

Aviones de EE. UU. realizaron "una patrulla de presencia costera conjunta del poder aéreo frente a las costas de Venezuela"

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Aviones militares de Estados Unidos - Fotos Comando Sur
Aviones militares de Estados Unidos - Fotos Comando Sur
Aviones F-35 del Cuerpo de Marines, aeronaves P-8 de la Marina y un KC-46 de Fuerza Aérea participaron del sobrevuelo, según informó el comando en una publicación en X.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que varios aviones militares realizaron “una patrulla de presencia costera conjunta del poder aéreo frente a las costas de Venezuela”.

De acuerdo con el comando militar, aviones F-35 del Cuerpo de Marines, aeronaves P-8 de la Marina y un KC-46 de Fuerza Aérea fueron los encargados de hacer dicho sobrevuelo cerca al país sudamericano el 6 de marzo.

o

“Nuestra presencia constante demuestra nuestro compromiso con nuestros socios en la región. Siempre estamos alerta”, escribió en la cuenta de X.

El Comando Sur de Estados Unidos, a cargo del comandante general Francis L. Donovan, estuvo involucrado en la captura del dictador veenzolano Nicolás Maduro durante una operación militar en Caracas el pasado 3 de enero.

El cuerpo militar es el responsable de operaciones militares, seguridad y cooperación en América Central, Sudamérica y el Caribe.

o

Para mediados de febrero, Donovan visitó Venezuela, donde sostuvo reuniones con personal del régimen venezolano que tiene el país tras la caída de Maduro.

El general se encontró con la jefa diplomática de Estados Unidos Laura F. Dogu y apareció con uniforme militar fotografiado en la cuenta en X de la embajada.

Además, sostuvo un encuentro con Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la operación militar del 3 de enero.

Actualmente, Rodríguez gobierna bajo presión de Estados Unidos, al que cedió el control del petróleo y avanza en la reanudación de relaciones diplomáticas.

Temas relacionados:

Militares

Aviones

Aviones de combate

Vuelos

Comando Sur

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya se acabó esta pesadilla": Evelis Cano, madre de Jack Tantak, quien conmovió con su grito y su encadenamiento a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González

“Confirmo que existe una generación dispuesta a asumir un rol activo”: Edmundo González tras un encuentro con jóvenes representantes de Federaciones de Centros Universitarios

Hotel Ramada, atacado por Israel en Beirut. (AFP)
Israel

Israel anuncia que abatió comandantes iraníes claves en ataque a lujoso hotel en Beirut: imágenes muestran habitaciones alcanzadas por proyectil

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shakira | Foto EFE
Shakira

Así suena ‘Algo Tú’, la canción de Shakira y Beéle que se estrenó este miércoles y que promete ser el gran éxito de 2026

Argentina y España | Foto: EFE
Fútbol

UEFA y Conmebol definirán el cambio de sede de la tan esperada Finalissima la próxima semana tras los ataques al régimen iraní: "Somos conscientes de las especulaciones dada la situación en la región"

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González

“Confirmo que existe una generación dispuesta a asumir un rol activo”: Edmundo González tras un encuentro con jóvenes representantes de Federaciones de Centros Universitarios

Reina del Carnaval de Barranquilla - Foto por Carnaval de Barranquilla 2026
Carnaval de Barranquilla

Indignación por beso sin consentimiento a la Reina del Carnaval de Barranquilla en Colombia

Hotel Ramada, atacado por Israel en Beirut. (AFP)
Israel

Israel anuncia que abatió comandantes iraníes claves en ataque a lujoso hotel en Beirut: imágenes muestran habitaciones alcanzadas por proyectil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre