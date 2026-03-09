Aviones de EE. UU. realizaron "una patrulla de presencia costera conjunta del poder aéreo frente a las costas de Venezuela"

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que varios aviones militares realizaron “una patrulla de presencia costera conjunta del poder aéreo frente a las costas de Venezuela”.

De acuerdo con el comando militar, aviones F-35 del Cuerpo de Marines, aeronaves P-8 de la Marina y un KC-46 de Fuerza Aérea fueron los encargados de hacer dicho sobrevuelo cerca al país sudamericano el 6 de marzo.

“Nuestra presencia constante demuestra nuestro compromiso con nuestros socios en la región. Siempre estamos alerta”, escribió en la cuenta de X.

El Comando Sur de Estados Unidos, a cargo del comandante general Francis L. Donovan, estuvo involucrado en la captura del dictador veenzolano Nicolás Maduro durante una operación militar en Caracas el pasado 3 de enero.

El cuerpo militar es el responsable de operaciones militares, seguridad y cooperación en América Central, Sudamérica y el Caribe.

Para mediados de febrero, Donovan visitó Venezuela, donde sostuvo reuniones con personal del régimen venezolano que tiene el país tras la caída de Maduro.

El general se encontró con la jefa diplomática de Estados Unidos Laura F. Dogu y apareció con uniforme militar fotografiado en la cuenta en X de la embajada.

Además, sostuvo un encuentro con Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la operación militar del 3 de enero.

Actualmente, Rodríguez gobierna bajo presión de Estados Unidos, al que cedió el control del petróleo y avanza en la reanudación de relaciones diplomáticas.