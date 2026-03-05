Consejos para votar correctamente en las elecciones del 8 de marzo en Colombia: qué debe saber para votar por Senado, Cámara y consultas

Este domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia para elegir a senadores y representantes a la Cámara, quienes integrarán el Congreso de la República, una de las ramas fundamentales del poder público en el país.

Además de estas votaciones, los ciudadanos también tendrán la posibilidad de participar en consultas internas de partidos o movimientos políticos, un mecanismo mediante el cual se elige a los candidatos que posteriormente competirán en las elecciones presidenciales.

Elementos necesarios para votar

Para ejercer su derecho al voto el 8 de marzo sin inconvenientes, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consultar su puesto de votación en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Llevar la cédula física, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital. Ubicar la mesa de votación asignada al llegar al puesto electoral. Marcar el tarjetón con una “X” clara dentro del recuadro correspondiente para evitar que el voto sea anulado. Depositar el tarjetón en la urna y reclamar el certificado electoral, el cual le otorga medio día libre laboral por haber participado en las elecciones.

En ese contexto, las urnas estarán abiertas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en todo el territorio nacional.

Tarjetas electorales para Senado y Cámara

Una vez llegue a su mesa de votación, deberá solicitar las tarjetas electorales correspondientes.

Para Senado de la República, existen dos tipos de tarjetón, y el votante solo debe escoger uno:

Circunscripción nacional

Circunscripción indígena

Para Cámara de Representantes, existen cuatro Circunscripciones:

Circunscripción territorial

Circunscripción afrodescendiente

Circunscripción indígena

Circunscripción internacional

Errores que pueden anular el voto

Marcar dos o más candidatos en la misma consulta.

Seleccionar varios partidos en el mismo tarjetón.

Hacer marcas fuera de las casillas permitidas que generen confusión sobre la intención del voto.

En las listas abiertas de Senado o Cámara, marcar varios candidatos del mismo partido hará que el voto se contabilice únicamente para el partido y no para un aspirante específico.

VEA TAMBIÉN Riesgo electoral en Colombia: Defensoría del Pueblo alerta por ataques contra campañas al Congreso en varios municipios de país o

Antes de depositar el voto en la urna, es importante revisar cuidadosamente el tarjetón para asegurarse de que solo haya una marca dentro del recuadro correspondiente y que no existan tachones adicionales.

Por último, en caso de cometer un error al marcar el tarjetón, el votante puede solicitar uno nuevo al jurado de votación antes de depositarlo en la urna.