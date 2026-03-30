NTN24
Lunes, 30 de marzo de 2026
Lunes, 30 de marzo de 2026
Dictadura en Venezuela

Diputada chavista propone hacer una colecta de dinero para pagar la defensa del dictador Maduro en Estados Unidos: "vamos a hacer una vaca y vamos a meterle dólares por ese buche"

marzo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Tania Díaz, diputada chavista / ilustración de Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Tania Díaz, diputada chavista / ilustración de Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
La parlamentaria de la ilegítima Asamblea Nacional describió el proceso judicial en el extranjero como una "farsa".

Recientemente, la diputada chavista Tania Díaz propuso realizar una "vaca" (colecta de dinero) para financiar la defensa del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en EE. UU.

o

La iniciativa se planteó durante un evento político oficialista en la Plaza Bolívar de Caracas (capital de Venezuela).

De acuerdo con la legisladora de la ilegítima Asamblea Nacional, el gobierno de los Estados Unidos impide que el Estado venezolano cubra los costos de la defensa del tirano Maduro en las cortes de Nueva York.

Díaz, en ese sentido, señaló a los asistentes que el juez a cargo aún no ha desestimado las acusaciones presentadas por las autoridades de Estados Unidos contra Maduro.

La parlamentaria describió el proceso judicial en el extranjero como una “farsa” y propuso que la defensa podría ser financiada por la ciudadanía o incluso por abogados de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

"El gobierno norteamericano no permite que el Estado venezolano pague los honorarios de la defensa del presidente Nicolás Maduro... Claro que vamos a hacer una vaca y vamos a meterle dólares por ese buche", manifestó Díaz.

Maduro, por su parte, ha enviado cartas al tribunal argumentando que tiene derecho a que el "gobierno venezolano" asuma sus gastos legales.

En cuanto a Cilia Flores, este lunes, el medio de comunicación The Wall Street Journal, dio a conocer que la 'primera dama de la narcodictadura' dirigía una dinastía criminal familiar llamada 'El Jardín de Flores'.

La pareja de Maduro habría concedido rutas del narcotráfico a familiares cercanos utilizando empresas estatales como PDVSA, así como infraestructura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía), como el exclusivo hangar presidencial, para transportar cargamentos de drogas, además de ordenar asesinatos.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Régimen

Diputados

Asamblea Nacional

Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Fue un punto de honor asistir a esta audiencia, a presenciar este acto de justicia": conmovedor relato de activista venezolano que vio a Maduro en audiencia en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Van a ir a una distancia que supera las misiones anteriores": experto explica en qué consiste la misión que partirá a la Luna este miércoles

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Tiger Woods liberado bajo fianza tras protagonizar accidente de tránsito y volcar su vehículo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revelan lo que habría hecho Nicolás Maduro el día después tras segunda audiencia ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire - Comando Central EEUU
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire

Nicolás Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Está siendo víctima de sus propias acciones y viviendo las consecuencias de sus actos": analista sobre cambio físico de Nicolás Maduro

Foto de referencia de la Guardia Nacional Bolivariana (EFE)
Presos políticos

El indignante relato de la esposa y cuñada de dos presos políticos venezolanos que llevan 5 años privados de la libertad por no aceptar una extorsión de la Guardia Nacional Bolivariana

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Régimen de Venezuela | Fotos EFE
Presos políticos

"El sistema criminal que encabezaba Maduro no ha sido desmontado": Villca Fernández, ex preso político del régimen de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Jorge Rodríguez | Foto AFP
Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez arremete contra alto funcionario de la ONU y lo tilda de “enemigo de Venezuela”

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump afirma que sería un gran honor para él "tomar Cuba" o "liberarla": "Podría hacer lo que quiera con ella"

Un buque petrolero cercano a Cuba-Foto: Ilustración creada en Canva
Cuba

Un buque petrolero ruso se acerca a Cuba desafiando el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Carlo Ancelotti, director técnico de Brasil - Foto: AFP
Selección de Brasil

Sin Neymar dentro de la convocatoria, Brasil dio a conocer los elegidos por Ancelotti para la fecha FIFA de marzo

Britney Spears contó que su madre la abofeteó por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan
Britney Spears

Liberan a Britney Spears quien fue detenida bajo sospecha de conducir tomada, pero debe responder por el caso

Jorge Rodríguez | Foto AFP
Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez arremete contra alto funcionario de la ONU y lo tilda de “enemigo de Venezuela”

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump afirma que sería un gran honor para él "tomar Cuba" o "liberarla": "Podría hacer lo que quiera con ella"

Un buque petrolero cercano a Cuba-Foto: Ilustración creada en Canva
Cuba

Un buque petrolero ruso se acerca a Cuba desafiando el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos

Ataques de Israel en el Líbano - AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel ejecutó duros ataques en el Líbano y aseguró que acabó con líderes de Hezbolá

Nicolás Maduro (EFE)
Nicolás Maduro

Fiscalía solicita proteger evidencias del caso de Nicolás Maduro de otros acusados en Estados Unidos, como Diosdado Cabello y su hijo "Nicolasito"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre