Diputada chavista propone hacer una colecta de dinero para pagar la defensa del dictador Maduro en Estados Unidos: "vamos a hacer una vaca y vamos a meterle dólares por ese buche"

Recientemente, la diputada chavista Tania Díaz propuso realizar una "vaca" (colecta de dinero) para financiar la defensa del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en EE. UU.

La iniciativa se planteó durante un evento político oficialista en la Plaza Bolívar de Caracas (capital de Venezuela).

De acuerdo con la legisladora de la ilegítima Asamblea Nacional, el gobierno de los Estados Unidos impide que el Estado venezolano cubra los costos de la defensa del tirano Maduro en las cortes de Nueva York.

Díaz, en ese sentido, señaló a los asistentes que el juez a cargo aún no ha desestimado las acusaciones presentadas por las autoridades de Estados Unidos contra Maduro.

La parlamentaria describió el proceso judicial en el extranjero como una “farsa” y propuso que la defensa podría ser financiada por la ciudadanía o incluso por abogados de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

"El gobierno norteamericano no permite que el Estado venezolano pague los honorarios de la defensa del presidente Nicolás Maduro... Claro que vamos a hacer una vaca y vamos a meterle dólares por ese buche", manifestó Díaz.

Maduro, por su parte, ha enviado cartas al tribunal argumentando que tiene derecho a que el "gobierno venezolano" asuma sus gastos legales.

En cuanto a Cilia Flores, este lunes, el medio de comunicación The Wall Street Journal, dio a conocer que la 'primera dama de la narcodictadura' dirigía una dinastía criminal familiar llamada 'El Jardín de Flores'.

La pareja de Maduro habría concedido rutas del narcotráfico a familiares cercanos utilizando empresas estatales como PDVSA, así como infraestructura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía), como el exclusivo hangar presidencial, para transportar cargamentos de drogas, además de ordenar asesinatos.