Estados Unidos y Venezuela restablecerán sus relaciones diplomáticas, según el Departamento de Estado

Washington restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela, informó este jueves el Departamento de Estado, en una señal de deshielo tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero.

"Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

"Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente", añadió.

Maduro rompió las relaciones en 2019, luego de que Washington desconociera su primera reelección el año anterior y apoyara el proyecto de gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó.

Con la caída del dictador el 3 de enero, Delcy Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses de Trump: le cedió control del petróleo y reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector.

La embajada estadounidense opera en Caracas desde hace un mes, después de años cerrada. Los asuntos sobre Venezuela se manejaban en Bogotá.