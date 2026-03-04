NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Pete Hegseth

EE.UU. se acerca al "control total" del espacio aéreo iraní, según la Casa Blanca

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
La Casa Blanca de Estados Unidos - Canva
El secretario de Defensa había dicho más temprano que Estados Unidos e Israel “tendrán un control total de los cielos iraníes”, sin especificar cuándo.

Estados Unidos espera tener un control "total" del espacio aéreo de Irán en las próximas horas, afirmó este miércoles el gobierno de Donald Trump, en el quinto día de ataques contra el régimen de Israel.

"Esperamos contar con un dominio completo y total del espacio aéreo iraní en las próximas horas", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, había dicho más temprano que Estados Unidos e Israel "tendrán un control total de los cielos iraníes", sin especificar cuándo.

"Volaremos todo el día, toda la noche, día y noche, para localizar, fijar y destruir los misiles y la base industrial de defensa de las fuerzas armadas iraníes", señaló Hegseth.

Cabe señalar que el Gobierno de Estados Unidos, mediante el Estado Mayor Conjunto, aseguró que el número de misiles balísticos lanzados por el régimen Irán en las últimas horas se ha reducido en un 86% desde el primer día del conflicto contra Estados Unidos e Israel.

Según el Ejército, la cifra de drones también disminuyó número de drones usados también se redujo.

Junto a Israel, Estados Unidos inició una campaña de bombardeos sobre objetivos del régimen Irán el sábado. Teherán ha respondido con salvas de misiles y drones contra países de la región que albergan personal militar y bases estadounidenses.

"Los disparos de misiles balísticos de Irán en la zona cayeron en un 86% desde el primer día de combates, con un descenso del 23% en las últimas 24 horas", dijo el general Dan Caine en una rueda de prensa en el Pentágono.

"Sus disparos con drones de un solo ataque cayeron en un 73% desde los días iniciales", añadió.

Según el general, Estados Unidos está "apuntando y eliminando los sistemas de misiles balísticos iraníes para evitar que amenacen" a sus fuerzas, sus aliados y sus intereses en la región.

La república islámica ha lanzado más de 500 misiles balísticos y más de 2.000 drones, lo que ha sido un gran desafío para los sistemas de defensa aérea desde el sábado, agregó Caine.

