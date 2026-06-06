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Sábado, 06 de junio de 2026
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Régimen cubano

Régimen de Cuba desafía ultimátum de EE. UU.: “Responderemos en legítima defensa”

junio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Ante las tensiones en la región el analista dijo que “hay una diferencia entre Raúl Castro y Maduro”, ya que Raúl “es el líder de todo el aparato represivo, es muy difícil en este caso".

En el programa La Tarde de NTN24, Miguel Alejandro Hayes Martínez, consultor político y economista cubano, analizó las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto al régimen cubano.

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En el tema turístico, Hayes afirma que “no es un gran golpe. No es la gran estocada de ingresos”.

Sin embargo, ante las sanciones de Washington a familiares de Díaz-Canel y Raúl Castro, y la acusación del Departamento de Justicia por el derribo de dos aviones, el experto afirmó que “quizá esto funcione como presión”.

Advirtiendo que “esto retrasa las negociaciones porque le están tocando al régimen cubano su principal líder”.

Además, ante las tensiones en la región resaltó que “hay una diferencia entre Raúl Castro y Maduro”, ya que Raúl “es el líder de todo el aparato represivo, es muy difícil en este caso, a no ser que se deba aplicar la fuerza con todo el poder”.

En ese contexto, señaló que “estamos más cerca de una negociación y no de una operación militar “.

No obstante, dijo que “el régimen cubano tiene un arma o tiene varias. La más claras de todas es el ‘éxodo’, que le crearía una crisis de seguridad a Estados Unidos”.

Adicionalmente, relató que “Cuba tiene equipamiento militar ruso con capacidad de alcance hacia todos Estados Unidos, por algo Washington a cuidado mucho el tema de la intervención militar en Cuba”.

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