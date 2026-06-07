NTN24
Domingo, 07 de junio de 2026
Domingo, 07 de junio de 2026
Irán

Régimen de Irán lanza una inquietante advertencia a Israel tras los ataques en Líbano: “Miren el cielo esta noche”

junio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque en Líbano | Foto AFP
Ataque en Líbano | Foto AFP
En la red social X, Ebrahim Razaei, portavoz de la comisión política exterior y seguridad nacional del parlamento de Irán publicó un contundente en sus redes sociales.

Este domingo, un legislador de alto rango del régimen de Irán lanzó una fuerte amenaza con una respuesta “dolorosa y decisiva” contra Israel, esto después de los ataques israelíes contra centros de mando de Hezbolá en Dahiyeh.

En la red social X, Ebrahim Razaei, portavoz de la comisión política exterior y seguridad nacional del parlamento de Irán publicó un contundente mensaje:

“Daremos una respuesta decisiva y dolorosa al ataque del régimen sionista contra los suburbios”, expresó.

Y sentenció que “este perro rabioso debe ser disciplinado y puesto en su lugar. Miren el cielo de los territorios ocupados esta noche”.

Según fuentes estatales, los ataques de Israel contra el Dahiyeh fueron ordenados por el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz como “respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí”.

Natanyahu afirmó que Hezbolá “está en retirada” después de una semana de operaciones en el sur del Líbano en la que afirmó que las fuerzas israelíes eliminaron a 350 combatiente y tomaron la cresta de Beaufort.

Cabe resaltar que este mensaje se da cuando se cumplen 100 días desde que Israel y Estados Unidos comenzaron su operación militar contra el régimen de Irán el 28 de febrero.

Aunque aún se mantiene conversaciones de negociaciones de paz, el mediador paquistaní Mohsen Naqvi, dijo que este domingo entregó a Teherán una “carta especial” al líder supremo del régimen Mojtaba Jameneí, sin brindar más detalles.

Tras estos eventos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó en una entrevista con NBC NEWS que las negociaciones con Irán están “muy cerca” de producir un acuerdo, aunque advirtió que persisten diferencias sobre importantes puntos clave.

Temas relacionados:

Irán

Israel

Ataque

Líbano

Estados Unidos

Estados Unidos ataca a Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa de hasta dos millones de pesos": denuncian presiones de las disidencias de las FARC en regiones de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo respiran los astronautas en el espacio? La emergencia que encendió las alarmas en la EEI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Afecta a De La Espriella no acatar la medida del juez sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Tareck El Aissami, exfuncionario de la dictadura de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Tareck El Aissami

Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela señalado de desviar miles de millones de dólares, pide que su juicio sea público

El comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth - AFP
Medio Oriente

Jefe del Comando Central ante el Congreso de EE. UU: "Hamás, Hezbolá y los hutíes están aislados del suministro de armas y el apoyo de Irán"

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"Querían calmar la molestia que hay en el país por el caso de Víctor Quero": cuestionan anuncio de 300 excarcelaciones de presos políticos que el régimen venezolano no ha cumplido

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tareck El Aissami, exfuncionario de la dictadura de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Tareck El Aissami

Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela señalado de desviar miles de millones de dólares, pide que su juicio sea público

Partido de fútbol - Foto EFE/ Visa negada - Foto Canva
Mundial 2026

Asistente técnico y exjugador no viaja con su selección al Mundial porque le negaron la visa

El comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth - AFP
Medio Oriente

Jefe del Comando Central ante el Congreso de EE. UU: "Hamás, Hezbolá y los hutíes están aislados del suministro de armas y el apoyo de Irán"

WhatsApp - Foto generada con la IA de Canva
WhatsApp

WhatsApp y la Inteligencia Artificial: estudio revela sorprendentes cifras sobre el alcance de ambas tecnologías

Cantantes | Fotos EFE
Shakira

Esta es la organización musical que compró por cifra millonaria los derechos musicales de Shakira, Lady Gaga, Beyonce y otros cantantes

Kylian Mbappé, futbolista francés - Foto: EFE
Mbappé

Son millones: la masiva votación registrada en la campaña 'Mbappe Out Petition' que busca sacar al francés del Real Madrid

Arne Slot, DT neerlandés - Foto: EFE
Liverpool

Liverpool despidió al DT Arne Slot: este es el nombre que suena para tomar las riendas del conjunto de Anfield

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre