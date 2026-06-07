Régimen de Irán lanza una inquietante advertencia a Israel tras los ataques en Líbano: “Miren el cielo esta noche”

Este domingo, un legislador de alto rango del régimen de Irán lanzó una fuerte amenaza con una respuesta “dolorosa y decisiva” contra Israel, esto después de los ataques israelíes contra centros de mando de Hezbolá en Dahiyeh.

En la red social X, Ebrahim Razaei, portavoz de la comisión política exterior y seguridad nacional del parlamento de Irán publicó un contundente mensaje:

“Daremos una respuesta decisiva y dolorosa al ataque del régimen sionista contra los suburbios”, expresó.

Y sentenció que “este perro rabioso debe ser disciplinado y puesto en su lugar. Miren el cielo de los territorios ocupados esta noche”.

Según fuentes estatales, los ataques de Israel contra el Dahiyeh fueron ordenados por el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz como “respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí”.

Natanyahu afirmó que Hezbolá “está en retirada” después de una semana de operaciones en el sur del Líbano en la que afirmó que las fuerzas israelíes eliminaron a 350 combatiente y tomaron la cresta de Beaufort.

Cabe resaltar que este mensaje se da cuando se cumplen 100 días desde que Israel y Estados Unidos comenzaron su operación militar contra el régimen de Irán el 28 de febrero.

Aunque aún se mantiene conversaciones de negociaciones de paz, el mediador paquistaní Mohsen Naqvi, dijo que este domingo entregó a Teherán una “carta especial” al líder supremo del régimen Mojtaba Jameneí, sin brindar más detalles.

Tras estos eventos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó en una entrevista con NBC NEWS que las negociaciones con Irán están “muy cerca” de producir un acuerdo, aunque advirtió que persisten diferencias sobre importantes puntos clave.