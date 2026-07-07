Roma y Atalanta se suman a equipos que habrían expresado interés por el jugador colombiano Gustavo Puerta

Los clubes italianos de la Serie A, Roma y Atalanta, se han sumado en las últimas horas al interés que varios equipos han expresado por el volante colombiano Gustavo Puerta, según el reconocido portal TransferMark.

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Puerta, jugador del Racing de Santander, ha sido uno de los mejores de la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial y con su rendimiento desterró a su compañero Richard Ríos, que actualmente juega para el equipo del Benfica de Portugal, de la titular.

El futbolista del Racing de Santander ha despertado el interés de por lo menos siete equipos de la élite europea y su posible futuro podría ser la Serie A de Italia, pues más de la mitad de los pretendientes son de ese país.

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El precio por la transferencia de Puerta ha crecido desde los 10 millones de euros, monto que se estableció cómo la cifra mínima antes de que comenzara la cita orbital mundialista.

Por ahora Atalanta no ha hecho ninguna compra para esta temporada y Gustavo Puerta podría ser la bandera del mercado para el club italiano.

El Racing de Santander, recién ascendido, estaría pidiendo por Puerta 20 millones de euros, todo esto gracias a su gran nivel individual en el Mundial.