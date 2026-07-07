NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
Selección Colombia

Roma y Atalanta se suman a equipos que habrían expresado interés por el jugador colombiano Gustavo Puerta

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Puerta entrenando foto- EFE
Gustavo Puerta entrenando foto- EFE
Puerta ha despertado el interés de por lo menos siete equipos de la élite europea.

Los clubes italianos de la Serie A, Roma y Atalanta, se han sumado en las últimas horas al interés que varios equipos han expresado por el volante colombiano Gustavo Puerta, según el reconocido portal TransferMark.

TE PUEDE INTERESAR:

Puerta, jugador del Racing de Santander, ha sido uno de los mejores de la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial y con su rendimiento desterró a su compañero Richard Ríos, que actualmente juega para el equipo del Benfica de Portugal, de la titular.

El futbolista del Racing de Santander ha despertado el interés de por lo menos siete equipos de la élite europea y su posible futuro podría ser la Serie A de Italia, pues más de la mitad de los pretendientes son de ese país.

o

El precio por la transferencia de Puerta ha crecido desde los 10 millones de euros, monto que se estableció cómo la cifra mínima antes de que comenzara la cita orbital mundialista.

Por ahora Atalanta no ha hecho ninguna compra para esta temporada y Gustavo Puerta podría ser la bandera del mercado para el club italiano.

o

El Racing de Santander, recién ascendido, estaría pidiendo por Puerta 20 millones de euros, todo esto gracias a su gran nivel individual en el Mundial.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Copa del Mundo

Fútbol

Atalanta

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela evita responder sobre si ha cambiado la posición de Washington frente a Diosdado Cabello tras foto juntos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Jorge Mora, ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Foto: NTN24
Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Fotos: John Barrett junto a Diosdado Cabello/ Afiche de la DEA
Diosdado Cabello

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Más de Deportes

Ver más
Hector Bello perdió a su esposa en los terremotos de Venezuela / FOTO: Instagram: @hectorbello_02
Terremoto en Venezuela

Futbolista venezolano despide a su esposa quien murió durante los terremotos por salvar a su hija: “Siempre vas a ser nuestra heroína favorita”

Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Colombia

Entrenador de potencia europea asegura que Colombia es ahora una de las favoritas a ganar el Mundial 2026

Juan Fernando Quintero y James Rodríguez | Foto: AFP
James Rodríguez

Nostalgia en un abrazo: así fue el emotivo reencuentro de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero con el exentrenador de la selección Colombia José Pékerman

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Estructura colapsada del Bloque 9 de la Urbanización Alejandro Oropeza Castillo en Guarenas, Venezuela - Fotos: X
Colapso

Se desplomó parte significativa de un edificio en Guarenas, Venezuela, que había quedado severamente comprometida tras terremotos y réplicas

Grupos afines al chavismo no están permitiendo que el pueblo venezolano se organice para llevar insumos a los lugares más afectados - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Denuncian que funcionarios del régimen venezolano están impidiendo ayudas en medio de la tragedia que enluta al país

Hector Bello perdió a su esposa en los terremotos de Venezuela / FOTO: Instagram: @hectorbello_02
Terremoto en Venezuela

Futbolista venezolano despide a su esposa quien murió durante los terremotos por salvar a su hija: “Siempre vas a ser nuestra heroína favorita”

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Venezuela está entrando en una situación similar a la de antes del 3 de enero": abogado de líder comunitario desaparecido luego de denunciar falta de ayuda del régimen tras terremotos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump dice que Estados Unidos ayudó a transportar en secreto 100 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

Paula Robledo Silva, codirectora del congreso Mundial de Derecho Constitucional y profesora de la Universidad Externado
Mujeres de Ataque

"El derecho constitucional está a prueba": Paula Robledo Silva, codirectora del Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se realizará en Colombia

Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Colombia

Entrenador de potencia europea asegura que Colombia es ahora una de las favoritas a ganar el Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre