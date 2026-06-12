Régimen venezolano excarcela a Aranza Hernández Castillo, presa política de solo 19 años detenida en 2025

El régimen venezolano excarceló a Aranza Hernández Castillo, una mujer presa política de solo 19 años detenida desde 2025.

La información fue confirmada por la ONG Foro Penal.

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“Desde el Foro Penal confirmamos la excarcelación de Aranza Hernández Castillo (19) arbitrariamente detenida desde el 21 de noviembre de 2025”, indicó la organización.

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Tamara Suju, abogada defensora de DDHH y directora ejecutiva de Casla Institute, también confirmó la excarcelación.

"Excarcelan a Aranza Hernandez Castillo (19) quien había sido secuestrada por la estructura criminal en el poder el 21 de Noviembre del 2025. Ella junto a su hermana Samantha de 16 años y su tío Henry Castillo estaban detenidos por ser familia del primer teniente Christian Hernandez", indicó.