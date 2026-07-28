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Martes, 28 de julio de 2026
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Perú

Régimen venezolano felicita a Keiko Fujimori y le desea "éxitos" en su etapa como presidente de Perú

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - Keiko Fujimori (EFE)
Delcy Rodríguez - Keiko Fujimori (EFE)
En julio de 2024 la tiranía de Nicolás Maduro, capturado en enero pasado en un operativo de Estados Unidos, rompió relaciones con Perú.

El régimen de Venezuela felicitó a Keiko Fujimori por su toma de posesión como presidenta de Perú, unos días después de que ambos gobiernos acordaran reanudar sus relaciones diplomáticas rotas en 2024.

Pese a los ataques de la dictadura a gobiernos conservadores, este nuevo comunicado revela las estrategias del 'Rodrigato' para conseguir aceptación en la región en medio del fuerte rechazo hacia su gestión.

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En julio de 2024 la tiranía de Nicolás Maduro, capturado en enero pasado en un operativo de Estados Unidos, rompió relaciones con Perú debido a que el canciller de ese país consideró que hubo un "fraude" en su cuestionada reelección ese año.

Ahora, el gobierno peruano y el régimen acordaron el viernes iniciar un "proceso progresivo" de "reanudación" de sus relaciones diplomáticas.

Venezuela felicitó "al pueblo del Perú por la toma de posesión de su presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, a quien deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones", según un comunicado de la Cancillería.

Delcy Rodríguez, que lidera un estado tutelado por el Gobierno Trump desde Washington, expresó su "firme voluntad de fortalecer los lazos de diálogo" con el gobierno que inicia Fujimori.

El comunicado del régimen:

"La República Bolivariana de Venezuela extiende sus más fraternales felicitaciones al pueblo de la República del Perú con motivo de la conmemoración del 205.º aniversario de la Proclamación de su Independencia.

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Venezuela rinde homenaje, en esta fecha histórica, a la gesta emancipadora iniciada por Túpac Amaru II, héroe de legado indeleble, y culminada por nuestro Padre Libertador, Simón Bolívar, junto a grandes hombres y mujeres que, con su valentía y sacrificio, contribuyeron a consolidar el nacimiento de la República del Perú y a sellar la independencia de Nuestra América para la construcción de una región libre y soberana.

Al conmemorar esta significativa fecha, Venezuela aprovecha también la ocasión para felicitar al pueblo del Perú por la toma de posesión de su presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, a quien deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Venezuela reafirma, hoy y siempre, su vocación de amistad con el pueblo peruano y la más firme voluntad de fortalecer los lazos de diálogo, cooperación y respeto mutuo, en beneficio de ambos pueblos".

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