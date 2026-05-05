Explosión en una mina de carbón en Colombia deja nueve muertos

Nueve mineros fallecieron y seis más fueron rescatados tras una explosión en una mina legal de carbón el lunes en en Colombia, según el balance definitivo de las autoridades tras horas de búsqueda.

El incidente ocurrió en Sutatausa, municipio a unos 74 kilómetros al norte de Bogotá.

Según allegados de las víctimas, los trabajadores fueron desalojados dos veces la semana pasada de la mina La Trinidad por presencia de gases peligrosos.

El estallido ocurrió al parecer por acumulación de gases mientras 15 trabajadores laboraban en el socavón, pero sólo "seis personas (fueron) evacuadas con vida" y son atendidas en un hospital aledaño, informó la Agencia Nacional de Minería en un comunicado.

La entidad aseguró haber realizado una "visita técnica" el 9 de abril a esta operación minera, en la que hicieron recomendaciones para "fortalecer" la seguridad, "debido a la presencia de polvo de carbón" y las "emanaciones de gases, especialmente metano".

Los trabajadores se encontraban a unos 600 metros de profundidad, a unos 40 minutos a pie de la superficie, según dijo un minero.

En la zona donde ocurrió este accidente también operan minas sin permisos que incumplen condiciones de seguridad.

Cabe recordar que seis trabajadores murieron en febrero tras un estallido en una mina de carbón ilegal en Guachetá, a unos 30 kilómetros de Sutatausa.