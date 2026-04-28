País de Latinoamérica firma contrato con China CMOC para explotar mina de oro a cielo abierto

Ecuador firmó un contrato con la filial de la minera china CMOC para la explotación del yacimiento aurífero Los Cangrejos, el cuarto proyecto a gran escala en el país, de acuerdo con lo informado por el ministerio de Ambiente y Energía, este lunes.

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Con reservas probadas y probables de unas 359 toneladas de oro, Los Cangrejos se convertirá en la primera mina a cielo abierto explotada en la costa ecuatoriana.

Se ubica en la provincia de El Oro (suroeste), una zona asediada por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. Sin embargo, contra todo contratiempo, Ecuador empezó en 2019 la producción a gran escala en la zona.

El plan para la explotación de Los Cangrejos, cuya vida útil sería de unos 26 años, demandará una inversión de 1.700 millones de dólares y generará ingresos por 4.386 millones de dólares para la nación, señaló la cartera en un comunicado.

El proyecto será desarrollado por ODIN Mining de Ecuador, filial de CMOC Group Limited, una de las empresas mineras de metales no ferrosos más grandes del mundo, se ha consolidado como líder en la producción de cobalto, cobre, molibdeno, tungsteno, niobio y fertilizantes fosfatados.

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Hasta ahora, entre 2024 y 2025, muestra que las exportaciones de productos mineros de Ecuador crecieron un 35%, al pasar de 3.075 millones a 4.263 millones de dólares, según el Banco Central.

La provincia de El Oro, limítrofe con Perú, es de tradición minera. Sin embargo, en los últimos años la minería ilegal ha tomado fuerza en la zona, comandada por la banda criminal Los Lobos, también dedicada al narcotráfico, ostenta nexos con cárteles internacionales.