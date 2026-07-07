Condenan a la líder conservadora francesa Marine Le Pen a 15 meses de inhabilitación política por malversación

La líder ultraderechista Marine Le Pen fue condenada este martes, en segunda instancia, a 15 meses de inhabilitación, una decisión que, en principio, le permitiría competir en las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, su candidatura sigue rodeada de incertidumbre debido a la pena de un año de prisión domiciliaria con brazalete electrónico que también le fue impuesta.

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La dirigente, de 57 años, había advertido que solo aspiraría a la Presidencia si podía desarrollar su campaña "libremente", sin necesidad de solicitar autorización judicial para desplazarse. La obligación de cumplir el arresto domiciliario con monitoreo electrónico impediría esas condiciones, por lo que su participación en la contienda queda en duda.

Durante la audiencia, el presidente del tribunal calificó los hechos como "delitos graves" antes de dictar la sentencia. Le Pen fue condenada a tres años de prisión, de los cuales uno deberá cumplir bajo arresto domiciliario con un dispositivo electrónico. Esta condición, que la propia líder de la Agrupación Nacional había señalado como un obstáculo para una eventual candidatura, mantiene en suspenso su futuro político de cara a 2027.

No obstante, el tribunal redujo de forma significativa el período adicional de inhabilitación a 45 meses, de los cuales 30 quedaron en suspenso. La sanción inicial contemplaba cinco años de inhabilitación, por lo que la nueva pena se considera ya cumplida desde la condena dictada en primera instancia.

En estas circunstancias, Marine Le Pen no tendría un incentivo político para recurrir la sentencia ante el Tribunal de Casación. Sin embargo, si opta por no presentar ese recurso, deberá asumir que la condena penal quedará firme.

Antes de que se dictara la sentencia el martes por la tarde, Marine Le Pen declaró que le sería "imposible" hacer campaña en tales condiciones.

La líder de los diputados de la Agrupación Nacional (RN), que tenía previsto ceder el liderazgo a su sucesor elegido, Jordan Bardella, en caso de su retirada, tiene previsto comparecer en el informativo de las 20:00 horas de TF1.

Tras dos derrotas en segunda vuelta contra Emmanuel Macron en 2017 y 2022, las encuestas sitúan a Marine Le Pen como favorita en las elecciones del 18 de abril y del 2 de mayo, en una posición ventajosa para cosechar los frutos de la estrategia de "desdemonización" que inició al liderar la ultraderecha hace quince años.

Aun así, según estos estudios, su sustitución por Jordan Bardella no parece poner en peligro las posibilidades de la Agrupación Nacional. Independientemente de su candidato, el partido lidera sistemáticamente todas las encuestas de intención de voto, con una ventaja superior al 30%.

«Nunca nos desanimaremos, siempre lucharemos, llegaremos hasta el final, hasta la victoria», declaró Marine Le Pen el sábado, antes de que se tomara la decisión, junto a Jordan Bardella, en Liévin, su bastión en Pas-de-Calais.

La líder de la Agrupación Nacional (RN) fue condenada en primera instancia el año pasado a cuatro años de prisión, dos de los cuales debía cumplir bajo vigilancia electrónica, además de una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos, con efecto inmediato. Esta sentencia le impidió acceder al Palacio del Elíseo.

Si bien el proceso de apelación transcurrió con mayor calma, Marine Le Pen se mantuvo firme en su postura, alegando durante tres semanas su "buena fe" y negando haber implementado un "sistema" entre 2014 y 2016 diseñado para malversar fondos europeos.