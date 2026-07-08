Presencia venezolana y artistas de talla mundial en el show de medio tiempo de la final del Mundial: estos son los confirmados

Este miércoles, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reveló la lista de los artistas que estarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial.

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En el mencionado listado figuran cantantes de talla mundial como Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, entre otros.

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El elenco del show incluye además a Burna Boy, a Coldplay, junto al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y al coro PS22.

De acuerdo con la organización del Mundial, será un show de once minutos, por lo que el descanso de la final durará más de los 15 minutos reglamentarios.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, la gran final cuenta con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

El show tendrá lugar el 19 de julio durante el descanso del partido decisivo en el Estadio New York New Jersey (MetLife Stadium).

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

El torneo actual es el más grande de la historia, ya que por primera vez participan 48 selecciones, superando el formato anterior de 32 equipos.

Además, este campeonato marcó varios hitos, como el récord de 104 partidos disputados a lo largo del torneo y el hecho de ser organizado conjuntamente por tres naciones.