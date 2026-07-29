Emiten orden de captura inmediata contra Evo Morales: Fiscalía de Santa Cruz lo acusa de múltiples delitos

La Fiscalía del departamento boliviano de Santa Cruz emitió una orden de captura inmediata contra el expresidente Evo Morales y otras personas señaladas de diversos cargos relacionados con alteraciones del orden público.

Según se detalla en el documento, Morales y a sus coacusados, cuyos nombres no se revelaron, se les señala por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de terrorismo, alzamientos armados contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.

Cabe recordar que Morales empezó un autoexilio en el Chapare en noviembre de 2024 para evitar ser detenido. Desde ese mismo lugar, en 2019 salió de Bolivia rumbo a México arguyendo la defensa de su vida.

Tras esto, el expresidente se pronunció en sus redes sociales rechazando el anuncio y arremetiendo contra el gobierno.

"Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción. Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico", dijo.

Y añadió que, con "procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular".

"No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos", agregó el exmandatario.

El comunicado de la Fiscalía de Bolivia:

ORDEN DE APREHENSIÓN

ABG. BRAYAN A. MELGAR LEDEZMA, FISCAL DE MATERIA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN PERSECUCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN, DELITOS TRIBUTARIOS, DELITOS ADUANEROS, DELITOS ESTATALES, LEY 400 Y LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LEY 260, LEY 1970.

Ordena al funcionario policial asignado al caso o autoridad Policial, para que APREHENDA Y CONDUZCA a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra La Corrupción al señor:

JUAN EVO MORALES AYMA

Por los actuados que cursan en el cuaderno de investigación, dentro del caso que investiga el

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MINISTERIO PÚBLICO, a instancia y denuncia del COMITÉ CÍVICO PRO SANTA CRUZ, representada en calidad de presidente STELLO COCHAMANIDIS GARCÉS, que de igual manera, por la adhesión de denuncia presentada por el MINISTERIO DE GOBIERNO, asumido en calidad de ministro MARCO ANTONIO OVIEDO HUERTA, en contra de JUAN EVO MORALES AYMA y Otros por la presunta comisión de los delitos de ALZAMIENTOS ARMADOS CONTRA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA DEL ESTADO, TERRORISMO, ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ASOCIACIÓN DELICTUOSA, INSTIGACIÓN PÚBLICA A DELINQUIR, Y ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, previstos y sancionados por los Arts. 121, 130, 132, 133, 213 y 214 del Código Penal, dentro del caso con CUD 701102012605026, El suscrito Fiscal ordena la aprehensión del antes nombrado.

Por todo lo anterior expuesto y siendo imprescindible la presencia del sindicado, por ser presunto autor de los hechos delictivos denunciados, el suscrito Fiscal facultado por el Art. 226 de la Ley N.° 1970 y cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidas en la Sentencia Constitucional N° 1524/05-R de fecha 29 de noviembre de 2005, emite, manda y ordena el cumplimiento del presente Requerimiento Fiscal.

La presente Orden de Aprehensión es librada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, en fecha 29 de julio del 2026.