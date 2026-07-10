Plutón no es el único planeta enano de nuestro sistema solar: estos son los otros cuatro cuerpos con esta clasificación que orbitan el Sol

Si tienes más de 30 años, seguramente te enseñaron que nuestro sistema solar posee nueve planetas, siendo Plutón el último y más lejando desde el Sol. Sin embargo, en el año 2006, la Unión Astronómica Internacional (UAI) transformó la clasificación de cuerpos celestes y determinó la cualidades para que un planeta sea enano, cambiando el destino de Plutón.

La diferencia fundamental entre planetas y planetas enanos no radica en su tamaño o forma, sino en su capacidad para limpiar su órbita de otros objetos.

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De hecho, los planetas enanos también orbitan alrededor del Sol y poseen forma casi redonda, pero no han logrado limpiar su órbita de escombros espaciales. Esta característica los diferencia claramente de los otros ocho planetas reconocidos del sistema solar.

Pero Plutón no está solo como planeta enano. Hasta el momento, la UAI ha reconocido oficialmente otros cuatro planetas que entran en esta clasificación, para un total de cinco.

En orden de distancia al Sol, estos son: Ceres, ubicado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter; Plutón, el más famoso tras su reclasificación en 2006; Haumea, con su peculiar forma alargada; Makemake, descubierto en 2005; y Eris, cuyo hallazgo en 2005 precipitó el debate sobre la definición planetaria.

Ceres

El planeta enano Ceres representa un hito en la exploración espacial al ser el objeto más grande del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y el único cuerpo celeste de este tipo ubicado en el sistema solar interior.

Giuseppe Piazzi realizó el descubrimiento de Ceres en 1801, cuando lo identificó como el primer miembro del cinturón de asteroides. Durante más de dos siglos, los científicos lo clasificaron como asteroide, hasta que en 2006 la comunidad científica internacional tomó una decisión crucial: debido a sus dimensiones significativamente mayores y características distintivas respecto a sus vecinos rocosos, Ceres fue reclasificado como planeta enano.

La misión Dawn de NASA marcó un precedente histórico cuando alcanzó Ceres en 2015, convirtiéndolo en el primer planeta enano en recibir la visita de una nave espacial. Este logro ocurrió tres años después de que Dawn orbitara Vesta, el segundo cuerpo más grande del cinturón de asteroides.

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El objetivo principal de la misión Dawn consistió en estudiar detalladamente la superficie, composición y historia de Ceres. La nave espacial había sido lanzada el 27 de septiembre de 2007, iniciando un viaje que revolucionaría el conocimiento científico sobre estos cuerpos celestes.

Plutón

Plutón, el antiguo noveno planeta de nuestro sistema solar, continúa fascinando a la comunidad científica tras su reclasificación como planeta enano en 2006 por la Unión Astronómica Internacional. Ubicado en una región distante más allá de Neptuno conocida como el Cinturón de Kuiper, este cuerpo celeste representa uno de los mayores logros de la exploración espacial moderna.

La misión New Horizons de NASA marcó un hito histórico al convertirse en la primera y, hasta ahora, única nave espacial en explorar Plutón de cerca durante su sobrevuelo en 2015.

Esta misión también fue pionera en explorar la llamada "tercera zona" del sistema solar, la región más allá de los planetas gigantes conocida como el Cinturón de Kuiper.

Plutón posee características únicas que lo distinguen de otros cuerpos celestes. Su luna más grande, Caronte, tiene aproximadamente la mitad del tamaño de Plutón, lo que la convierte en la luna más grande conocida en relación con su planeta madre en nuestro sistema solar. Además de Caronte, Plutón cuenta con cuatro lunas más pequeñas: Styx, Nix, Kerberos e Hydra.

Haumea

A 6.500 millones de kilómetros del Sol, en una región helada más allá de la órbita de Neptuno, gira Haumea, un planeta enano que completa una rotación cada cuatro horas, convirtiéndolo en uno de los objetos grandes de rotación más rápida del sistema solar.

La velocidad de rotación extrema de Haumea distorsiona su forma, transformándolo en un objeto ovalado que se asemeja a un balón de fútbol americano. Con un diámetro ecuatorial de aproximadamente 1.740 kilómetros, Haumea mide cerca de un séptimo del ancho de la Tierra, según información publicada por la NASA.

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El descubrimiento de este objeto genera controversia en la comunidad científica. Dos equipos reclaman el crédito por su hallazgo, citando evidencia de observaciones realizadas en 2003 y 2004.

La Unión Astronómica Internacional ubica el lugar de descubrimiento en el Observatorio de Sierra Nevada en España el 7 de marzo de 2003, aunque no lista un descubridor oficial.

El planeta enano recibe su nombre de la diosa hawaiana de la fertilidad. Sus dos lunas conocidas, descubiertas en 2005, se denominan Hi'iaka y Namaka, en honor a las hijas mitológicas de Haumea. Hi'iaka es la diosa patrona de la isla de Hawái y de los bailarines de hula, mientras que Namaka representa un espíritu del agua en la mitología hawaiana.

En 2017, los científicos anunciaron un descubrimiento sorprendente: Haumea es el primer objeto conocido del Cinturón de Kuiper que posee anillos. El hallazgo se produjo tras observar al planeta enano pasar frente a una estrella.

Makemake

Makemake está ubicado en el Cinturón de Kuiper y fue descubierto en marzo de 2005. Posee características particulares que lo distinguen. Con un radio aproximado de 715 kilómetros, Makemake es 1/9 del radio de la Tierra.

Se encuentra a una distancia promedio de 6.800 millones de kilómetros del Sol, lo que equivale a 45,8 unidades astronómicas. Desde esta distancia, la luz solar tarda 6 horas y 20 minutos en viajar del Sol a Makemake.

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA realizó un descubrimiento significativo en 2016 al detectar una pequeña luna oscura orbitando Makemake. Esta luna provisional, denominada S/2015 (136472) 1 y apodada MK 2, es más de 1.300 veces más tenue que Makemake y fue observada aproximadamente a 13.000 millas del planeta enano, con un radio estimado de unos 80 kilómetros.

La superficie de Makemake presenta un color marrón rojizo, similar a Plutón, y los científicos han detectado metano y etano congelados en su superficie. El planeta enano completa una órbita alrededor del Sol en 305 años terrestres, mientras que su rotación tarda 22 horas y media, haciendo que la duración de su día sea similar a la de la Tierra y Marte.

Makemake recibió su nombre en honor al dios Rapanui de la fertilidad, según la nomenclatura oficial establecida por la comunidad astronómica internacional.

Eris

Eris fue descubierto el 5 de enero de 2005 por Mike Brown, profesor de astronomía planetaria en el Instituto de Tecnología de California; Chad Trujillo del Observatorio Gemini; y David Rabinowitz de la Universidad de Yale.

Se encuentra a una distancia promedio de 10 mil millones de kilómetros del Sol, aproximadamente 68 unidades astronómicas, lo que lo convierte en uno de los objetos más distantes conocidos.

La luz solar tarda más de nueve horas en viajar desde el Sol hasta la superficie de Eris, indica el informe de la NASA.

El planeta enano tiene un diámetro ecuatorial de aproximadamente 2.400 kilómetros, similar al tamaño de Plutón, y completa una órbita alrededor del Sol cada 557 años terrestres. Su día dura 25,9 horas, comparable a la Tierra. Las temperaturas superficiales varían entre -217 y -243 grados Celsius.

El descubrimiento de Eris desencadenó un debate científico que llevó a la Unión Astronómica Internacional a redefinir qué constituye un planeta.

El 26 de agosto de 2006, la organización votó para reclasificar a Plutón como planeta enano, reduciendo el número de planetas del sistema solar a ocho. Eris y el asteroide Ceres también fueron clasificados como planetas enanos.

El 14 de septiembre de 2006, la Unión Astronómica Internacional anunció que el planeta enano, inicialmente apodado "Xena", sería llamado Eris, en honor a la diosa griega de la discordia. Su luna fue nombrada Disnomia, la diosa demonio del desorden e hija de Eris.

Eris posee una pequeña luna llamada Disnomia, descubierta en septiembre de 2005, que completa una órbita casi circular alrededor del planeta enano cada 16 días. Los científicos consideran que la superficie de Eris es rocosa, similar a Plutón, y que su atmósfera colapsa y se congela cuando el planeta se aleja del Sol, cayendo como nieve sobre la superficie.