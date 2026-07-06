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Mundial 2026

Cuestionan a la FIFA por la desventaja que tendrá la Selección Colombia para enfrentar a Suiza en octavos del Mundial

julio 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Colombia ante Ghana en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Colombia ante Ghana en el Mundial 2026 - Foto: EFE
La Tricolor buscará igualar lo logrado en Brasil 2014, cuando llegó hasta la fase de cuartos de final.

La Selección Colombia se prepara para su partido decisivo en octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza este martes en Vancouver, Canadá.

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La Tricolor buscará igualar lo logrado en Brasil 2014, cuando llegó hasta la fase de cuartos de final tras caer con la “canarinha” por 2 a 1.

No obstante, se conoció que el equipo europeo contará con una ventaja que podría incidir en el rendimiento deportivo de cara al encuentro de octavos de final.

o

Y es que la selección de Suiza contará con un día más de descanso que la selección colombiana, lo que en torneos cortos podría ser importante teniendo en cuenta la gran cantidad de encuentros seguidos que disputan los jugadores.

Cabe recordar que Suiza disputó su encuentro de dieciseisavos de final el pasado jueves 2 de julio, mientras que Colombia disputó su partido en la misma ronda al día siguiente. En ese sentido, Suiza cuenta con un día más de descanso que la selección cafetera.

Sin embargo, esa no sería la única desventaja del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

La selección suiza no tuvo viaje previo hasta la sede del partido en Vancouver, Canadá, dado que allí mismo disputó su encuentro de dieciseisavos de final ante la selección africana.

Así las cosas, la selección europea disputará el encuentro del próximo martes ante Colombia en el mismo estadio en el que tuvo su encuentro de la fase anterior.

Entretanto, la selección colombiana viajó desde Kansas a Vancouver cuando previamente disputó sus encuentros en Miami, Guadalajara y Ciudad de México.

Incluso, Colombia es la única selección que ha disputado sus partidos en los tres países sedes de la cita orbital con un recorrido total de casi 13 mil kilómetros.

La FIFA ha sido duramente cuestionada por el calendario que le ha tocado a algunas selecciones, incluida Colombia.

o

Incluso, los jugadores y entrenadores se han mostrado críticos con la organización por la cantidad de viajes y las distancias recorridas para llegar a cada una de las sedes de los encuentros.

“Se nota el tema de tanto viaje, tanta movedera. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos”, dijo Luis Suárez, delantero de la selección colombiana.

A su vez, el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, criticó que los días de descanso se acorten cada vez más.

“¿Qué viene ahora? Descansar. No sé cómo está organizada la Copa del Mundo, pero tuvimos seis días y ahora tenemos tres y medio. Cuando más se necesita el descanso, es cuando menos se tiene. Es difícil de entender; debería haber sido gradual. Pero bueno, así son las cosas”, dijo en rueda de prensa tras el partido ante Cabo Verde.

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