EE. UU. respalda la hoja de ruta acordada por la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen para iniciar la transición en Venezuela: “un paso importante en la reconciliación”

Estados Unidos manifestó este jueves su respaldo al anuncio realizado por la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino de Venezuela sobre el inicio de una agenda conjunta con fecha para el próximo 1 de agosto, esto con el objetivo de impulsar la estabilidad política, la democracia y la recuperación del país.

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El mensaje fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a través de su cuenta oficial en la red social X, donde compartió un mensaje del portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

"EE. UU. acoge con beneplácito los anuncios de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 y el gobierno interino de poner en marcha una agenda conjunta el 1 de agosto con el fin de avanzar en la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional", señala el comunicado publicado por la representación diplomática norteamericana.

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Asimismo, Washington volvió a recalcar su respaldo a una transición liderada por los propios venezolanos y reafirmó su compromiso de acompañar el proceso de reconstrucción del país.

"Apoyamos los esfuerzos liderados por los venezolanos hacia una transición pacífica y democrática, y acompañamos al pueblo venezolano en su proceso de recuperación y reconstrucción", añadió el mensaje.

La declaración llega un día después de que representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y del régimen anunciaran el inicio de una hoja de ruta conjunta que comenzará el 1 de agosto.

Según lo informado, esta agenda contempla una serie de acciones orientadas a impulsar reformas institucionales y avanzar en el proceso de transición democrática.

El respaldo público del Departamento de Estado representa la primera reacción oficial de Washington tras el anuncio de ambas instancias venezolanas y ratifica el reconocimiento estadounidense a ese proceso político.

La publicación de la Embajada de Estados Unidos generó una amplia interacción en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron tanto con mensajes de apoyo como con críticas.

Entre los comentarios más frecuentes se encontraban cuestionamientos sobre la política migratoria y la emisión de visas para venezolanos, mientras otros usuarios expresaron expectativas de que los acuerdos anunciados se traduzcan en avances concretos para la recuperación institucional y económica del país.