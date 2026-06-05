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Viernes, 05 de junio de 2026
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Shakira

Shakira se pronuncia sobre uso de su imagen en la campaña presidencial: "Mi compromiso es con Colombia"

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
La cantante Colombiana Shakira (EFE)
La cantante Colombiana Shakira (EFE)
A través de un comunicado oficial, la barranquillera reiteró que “no respalda a ningún candidato” y rechazó cualquier vínculo con campañas políticas.

La cantante colombiana Shakira rechazó públicamente el uso no autorizado de su imagen en medio de la campaña presidencial que se vive en su país a pocos días de la segunda vuelta electoral que se cumplirá el próximo 21 de junio.

A través de un comunicado oficial, la barranquillera reiteró que “no respalda a ningún candidato” y rechazó cualquier vínculo con campañas políticas.

"Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña”, afirmó.

“Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos”, agregó Shakira.

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El mensaje fue difundido luego de que un grupo de fanáticos de la artista en Colombia, identificado como Wolfpack con el Pacto Histórico, compartiera piezas gráficas editadas para impulsar el voto en favor de Iván Cepeda.

La imagen estaba acompañada de fragmentos de un discurso atribuido al candidato Iván Cepeda relacionado con la educación del país.

“Porque Shakira nos enseñó que la educación es fundamental para combatir la desigualdad en nuestro país y en el mundo. Porque entendemos y promovemos las causas sociales y queremos preservar nuestra diversidad”, decía una de las piezas.

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