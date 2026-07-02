El actor Danny Glover, recordado por ser la dupla de Mel Gibson en la saga ‘Arma Letal’, reveló que sufre de Alzheimer
La estrella de 'Arma letal', Danny Glover, reveló que padece Alzheimer y que se ha apoyado en su familia para enfrentar esta enfermedad incurable.
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El actor, compañero de Mel Gibson en las cuatro entregas de la famosa saga policiaca, explicó a la cadena NBC que lleva varios años luchando contra la enfermedad.
"Puedo vivir con eso, en cierto sentido", dijo Glover, de 79 años. "Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas van a ser diferentes y van a cambiar".
Glover, que también actuó en éxitos como 'El color púrpura' y 'Mandela', aseveró que la enfermedad neurodegenerativa ha afectado su habla y ha ralentizado sus movimientos, pero que su familia lo ayuda. "Ellos me respaldan", afirmó.
El actor, ganador de un premio Óscar honorario en 2022 en reconocimiento a su labor humanitaria, cuenta con un impresionante registro interpretativo.
Entre sus papeles más memorables están el de un policía corrupto en el thriller "Único testigo", junto a Harrison Ford, y una cómica interpretación en la excéntrica "Los Tenenbaums" de Wes Anderson, junto a Gene Hackman.
También ha tenido una reconocida carrera televisiva, con papeles recurrentes en clásicos como "Hill Street Blues" y "ER".
La enfermedad de Alzheimer es un tipo incurable de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento, y empeora de forma progresiva, según la Asociación de Alzheimer.
Por lo general afecta a personas de 65 años o más. A quienes se les diagnostica esta enfermedad viven en promedio cuatro a ocho años después del diagnóstico, aunque algunas personas viven mucho más tiempo.