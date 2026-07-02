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El actor Danny Glover, recordado por ser la dupla de Mel Gibson en la saga ‘Arma Letal’, reveló que sufre de Alzheimer

julio 2, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Actor Danny Glover de Arma Letal sufre de Alzheimer / FOTO: EFE
Actor Danny Glover de Arma Letal sufre de Alzheimer / FOTO: EFE
El actor de 69 años explicó a un medio de Estados Unidos que lleva varios años luchando contra la enfermedad.

La estrella de 'Arma letal', Danny Glover, reveló que padece Alzheimer y que se ha apoyado en su familia para enfrentar esta enfermedad incurable.

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El actor, compañero de Mel Gibson en las cuatro entregas de la famosa saga policiaca, explicó a la cadena NBC que lleva varios años luchando contra la enfermedad.

"Puedo vivir con eso, en cierto sentido", dijo Glover, de 79 años. "Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas van a ser diferentes y van a cambiar".

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Glover, que también actuó en éxitos como 'El color púrpura' y 'Mandela', aseveró que la enfermedad neurodegenerativa ha afectado su habla y ha ralentizado sus movimientos, pero que su familia lo ayuda. "Ellos me respaldan", afirmó.

El actor, ganador de un premio Óscar honorario en 2022 en reconocimiento a su labor humanitaria, cuenta con un impresionante registro interpretativo.

Entre sus papeles más memorables están el de un policía corrupto en el thriller "Único testigo", junto a Harrison Ford, y una cómica interpretación en la excéntrica "Los Tenenbaums" de Wes Anderson, junto a Gene Hackman.

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También ha tenido una reconocida carrera televisiva, con papeles recurrentes en clásicos como "Hill Street Blues" y "ER".

La enfermedad de Alzheimer es un tipo incurable de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento, y empeora de forma progresiva, según la Asociación de Alzheimer.

Por lo general afecta a personas de 65 años o más. A quienes se les diagnostica esta enfermedad viven en promedio cuatro a ocho años después del diagnóstico, aunque algunas personas viven mucho más tiempo.

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