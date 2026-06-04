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Jueves, 04 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente": gobernador de Antioquia tras elecciones en Colombia

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Andrés Julián Rendón anunció en NTN24 el despliegue de 15.000 uniformados para garantizar seguridad en segunda vuelta electoral.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció el crecimiento exponencial de grupos armados en su departamento durante la administración del presidente Gustavo Petro.

Rendón informó en entrevista a NTN24 que, de 25 municipios identificados originalmente con riesgo extraordinario, 23 mantienen presencia activa de grupos armados ilegales.

"Si usted sobrepone los casos donde hay presencia de grupos armados organizados, que han crecido en el gobierno de Petro 70% en Antioquia, Clan del Golfo, que en el gobierno de Petro han crecido un sesenta por ciento, coincide perfectamente con la presencia de narcotráfico, de minería ilegal, de trata de personas", señaló el mandatario regional.

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El gobernador estableció una correlación entre la presencia de estas organizaciones criminales y los resultados electorales en la primera vuelta. Según sus declaraciones, en quince de los veintitrés municipios de alto riesgo ganó mayoritariamente la opción del gobierno, votando por la izquierda "seguramente constreñidos por el accionar de grupos armados organizados".

Respecto a la controversia sobre supuestos fraudes electorales denunciados por el presidente Petro, Rendón defendió la transparencia del proceso.

"La Registraduría comprobó una coincidencia superior al 99,9% entre los datos del preconteo y el escrutinio", afirmó.

En Antioquia específicamente, aseguró que "la coincidencia fue plena, es decir, del ciento por ciento".

Asimismo, el gobernador cuestionó directamente las intenciones del mandatario nacional. "Nadie está por encima de la ley, ni siquiera Petro. Es un mal perdedor, porque quiere perpetuarse en el poder, porque quiere implementar de verdad en Colombia esto que a muchos en el pasado les causaba risa, que es el Castro chavismo", señaló.

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