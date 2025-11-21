NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Luis Díaz

UEFA impone fuerte sanción a Luis Díaz tras la fuerte entrada contra Hakimi en el juego Bayern Múnich vs PSG en la Champions League

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Luis Díaz expulsado en el partido Bayern Múnich vs PSG en Champions League / FOTO: EFE
Luis Díaz expulsado en el partido Bayern Múnich vs PSG en Champions League / FOTO: EFE
El colombiano fue expulsado tras una falta contra el marroquí que lo sacó del partido y lo dejó seis semanas fuera de las canchas.

El pasado martes 4 de noviembre, el colombino Luis Díaz fue el gran protagonista del duelo entre Bayern Múnich contra el PSG por la cuarta jornada de la Champions League. El guajiro anotó los dos goles de la victoria del equipo ‘bávaro’, pero se fue expulsado al término de la primera mitad por una fuerte entrada al lateral Achraf Hakimi.

Lucho recibió en primera instancia tarjeta amarilla, pero tras la intensidad de la falta, el VAR llamó al árbitro Maurizio Mariani, quien acudió a la pantalla y decidió cambiar de color la tarjeta a una roja directa y se esperaba el fallo disciplinario en contra del colombiano.

o

La UEFA dio a conocer el castigo para Luis Díaz por esta fuerte entrada y le dio tres partidos de sanción, por lo que no podrá estar contra Arsenal, Sporting Lisboa y Union Saint-Gilloise que son los próximos tres rivales del Bayern Múnich en la Champions League.

Antes de ser expulsado al filo del descanso, Lucho se erigió en protagonista del partido entre el vigente campeón de Europa y el gigante bávaro, que encabeza también la Bundesliga alemana.

El ex del Liverpool abrió el marcador en el minuto 4 al cazar en el corazón del área un rechace del arquero local Luchas Chevalier y enviar el balón al fondo de las redes tras tocar en Marquinhos.

o

El central brasileño estuvo en el origen del segundo gol de Luis Díaz. El capitán parisino perdió inexplicablemente un balón en las inmediaciones del área y el extremo de Barrancas, al minuto 32, no perdonó con un disparo ajustado a la derecha del arquero francés.

El equipo dirigido por Vincent Kompany, también líder invicto de la Bundesliga, deja al PSG a tres puntos en la liguilla de 36 equipos de la Champions League, y queda a un paso de sellar su presencia en octavos de final.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Bayern Múnich

Achraf Hakimi

PSG

Champions League

Fútbol

Lesión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Deportes

Ver más
Reinaldo Rueda afectado por la eliminación de Honduras del Mundial 2026 - Foto: EFE
Eliminatorias mundialistas

"Perdón": así fue el sentido momento en el que técnico colombiano se disculpó por no poder clasificar a Honduras al Mundial

Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias - Fotos: EFE
Ranking FIFA

La FIFA actualiza su ranking: la Vinotinto escala posiciones y Colombia queda cerca de ser cabeza de grupo del Mundial

Copa Mundial de la FIFA - Foto: X
Eliminatorias mundialistas

32 selecciones de 48 ya están clasificadas al Mundial de 2026: en los diferentes repechajes aparecen combinados como Italia, Suecia, Panamá y Bolivia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Reinaldo Rueda afectado por la eliminación de Honduras del Mundial 2026 - Foto: EFE
Eliminatorias mundialistas

"Perdón": así fue el sentido momento en el que técnico colombiano se disculpó por no poder clasificar a Honduras al Mundial

Shakira se presenta junto a la orquesta de salsa Grupo Niche en Cali, Colombia-Foto: EFE
Shakira

Al ritmo de la salsa: así fue la versión de ‘Sin Sentimiento’ de Shakira con el Grupo Niche en su regreso a Cali, Colombia

Nicole Pinilla en On The Road
On the Road

El reinado que cambió su destino: la historia de Nicole Pinilla contada desde New York

La Patagonia, Chile - AFP
Chile

Tragedia en la Patagonia chilena: dos mexicanos muertos y siete turistas más están desaparecidos

Gustavo Petro - Foto EFE
Petro en Lista Clinton

¿Cómo afecta a Colombia la inclusión de Petro en la lista OFAC, pese a ser una sanción individual?

Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

Maduro baja el tono ante EE.UU.: pide “¡no a la guerra!” mientras acusa una ofensiva contra “toda la humanidad”

Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias - Fotos: EFE
Ranking FIFA

La FIFA actualiza su ranking: la Vinotinto escala posiciones y Colombia queda cerca de ser cabeza de grupo del Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre