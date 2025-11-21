UEFA impone fuerte sanción a Luis Díaz tras la fuerte entrada contra Hakimi en el juego Bayern Múnich vs PSG en la Champions League

El pasado martes 4 de noviembre, el colombino Luis Díaz fue el gran protagonista del duelo entre Bayern Múnich contra el PSG por la cuarta jornada de la Champions League. El guajiro anotó los dos goles de la victoria del equipo ‘bávaro’, pero se fue expulsado al término de la primera mitad por una fuerte entrada al lateral Achraf Hakimi.

Lucho recibió en primera instancia tarjeta amarilla, pero tras la intensidad de la falta, el VAR llamó al árbitro Maurizio Mariani, quien acudió a la pantalla y decidió cambiar de color la tarjeta a una roja directa y se esperaba el fallo disciplinario en contra del colombiano.

La UEFA dio a conocer el castigo para Luis Díaz por esta fuerte entrada y le dio tres partidos de sanción, por lo que no podrá estar contra Arsenal, Sporting Lisboa y Union Saint-Gilloise que son los próximos tres rivales del Bayern Múnich en la Champions League.

Antes de ser expulsado al filo del descanso, Lucho se erigió en protagonista del partido entre el vigente campeón de Europa y el gigante bávaro, que encabeza también la Bundesliga alemana.

El ex del Liverpool abrió el marcador en el minuto 4 al cazar en el corazón del área un rechace del arquero local Luchas Chevalier y enviar el balón al fondo de las redes tras tocar en Marquinhos.

El central brasileño estuvo en el origen del segundo gol de Luis Díaz. El capitán parisino perdió inexplicablemente un balón en las inmediaciones del área y el extremo de Barrancas, al minuto 32, no perdonó con un disparo ajustado a la derecha del arquero francés.

El equipo dirigido por Vincent Kompany, también líder invicto de la Bundesliga, deja al PSG a tres puntos en la liguilla de 36 equipos de la Champions League, y queda a un paso de sellar su presencia en octavos de final.